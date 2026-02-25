По 20 долларов за каждую: в Киеве на заказ поджигали автомобили Tesla (фото)

В Святошинском районе Киева ночью подожгли три автомобиля Tesla. Полиция задержала 16-летнюю девушку и 19-летнего парня. По данным следствия, действовали по заказу представителя российский спецслужб.

В ходе досудебного расследования оперативники Святошинского управления совместно со столичным главком установили, что к преступлениям причастны двое местных жителей. Это несовершеннолетняя девушка и 19-летний парень, сообщила пресс-служба полиции Киева. За это злоумышленники могут получить до десяти лет лишения свободы. Поджоги автомобилей были совершены ночью в течение нескольких дней на территории Святошинского района.

В Киеве подростки подожгли три Tesla: есть подозреваемые

"Предварительно установлено, что с ними через мессенджер связался представитель вражеских спецслужб, который предложил за денежное вознаграждение поджигать автомобили премиум класса. Сообщники согласились и получили подробную инструкцию по выбору транспортных средств, способа поджога и видеофиксации совершенного. В дальнейшем, они подыскали три автомобиля Tesla и в ночное время подожгли их", — отметили в полиции.

Відео дня

Их разыскали на одной из улиц Киева: при задержании помог наряд, который нес службу вместе с курсантами НАВД. Их задержали в соответствии со ст. 208 УПК Украины, а во время обысков по месту жительства изъяли вещественные доказательства. Правоохранители установили, что из обещанных 2000 долларов исполнители получили только 20.

Обещали $2000, дали $20: поджоги Tesla в столице Поджоги авто в Киеве

"Следователи, под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры, сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины — умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы", — отметили в полиции,

Напомним, что генеральный директор "Укрпочты" Игорь заявлял — все военнообязанные работники компании имеют отсрочку от мобилизации. Он отметил, что почти каждую неделю неизвестные поджигают отделения из-за того, что там вручают повестки.