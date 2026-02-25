По 20 доларів за кожну: у Києві на замовлення підпалювали автівки Tesla (фото)

У Святошинському районі Києва вночі підпалили три автомобілі Tesla. Поліція затримала 16-річну дівчину та 19-річного хлопця. За даними слідства, діяли на замовлення представника російський спецслужб.

У ході досудового розслідування оперативники Святошинського управління спільно зі столичним главком встановили, що до злочинів причетні двоє місцевих жителів. Це неповнолітня дівчина та 19-річний хлопець, повідомила пресслужба поліції Києва. За це зловмисники можуть отримати до десяти років позбавлення волі. Підпали автомобілів були сконі ніччю протягом кількох днів на території Святошинського району.

У Києві підлітки підпалили три Tesla: є підозрювані

"Попередньо встановлено, що з ними через месенджер зв’язався представник ворожих спецслужб, який запропонував за грошову винагороду підпалювати автомобілі преміум класу. Спільники погодилися та отримали детальну інструкцію щодо вибору транспортних засобів, способу підпалу та відеофіксації вчиненого. Надалі, вони підшукали три автомобілі Tesla та у нічний час підпалили їх", — зазначили в поліції.

Відео дня

Їх розшукали на одній з вулиць Києва: під час затримання допоміг наряд, який ніс службу разом із курсантами НАВС. Їх затримали відповідно до ст. 208 КПК України, а під час обшуків за місцем проживання вилучили речові докази. Правоохоронці встановили, що із обіцяних 2000 доларів виконавці отримали лише 20.

Обіцяли $2000, дали $20: підпали Tesla у столиці Підпали авто в Києві

"Слідчі, за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури, повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі" – зазначили в поліції,

Нагадаємо, що генеральний директор "Укрпошти" Ігор заявляв – всі військовозобов’язані працівники компанії мають відстрочку від мобілізації. Він зазначив, що майже щотижня невідомі підпалюють відділення через те, що там вручають повістки.