Підпали відділень "Укрпошти": Смілянський назвав причину

100% військовозобов'язаних співробітників "Укрпошти" мають відстрочку від мобілізації, однак за це бронювання поштовий оператор зазнає певних втрат.

Майже щотижня невідомі підпалюють відділення "Укрпошти" через те, що там роздають повістки, повідомив в інтерв'ю "РБК-Україна" гендиректор підприємства Ігор Смілянський.

За його словами, ніхто не каже, скільки їм підпалюють відділень і скільки йде на їхній ремонт, а це — вже мільйони гривень.

"Нам дали бронювання не за те, що ми "Укрпошта", а за те, що ми військова інфраструктура. У нас є контракт із Міноборони на розповсюдження повісток", — пояснив він.

Фото: Скриншот

Перші випадки підпалів відділень нібито через повістки фіксували ще в жовтні 2024 року. Тоді письменник Андрій Кокотюха повідомляв, що в Києві невідомі скоїли підпал двох відділень "Укрпошти", імовірно, через доставку мобілізаційних повісток, які листоноші розносять від територіальних центрів комплектування (ТЦК).

Через кілька днів правоохоронці затримали 16-річного студента педагогічного коледжу за підпал трьох відділень АТ "Укрпошта". За це йому пообіцяли $1000.

У грудні 2025-го на Лісовому масиві 25-річний киянин облив двері будівлі пошти легкозаймистою рідиною і підпалив. Він діяв за вказівками, отриманими телефоном від невідомого чоловіка, який представився співробітником СБУ.

Нагадаємо, нещодавно Ігор Смілянський оскандалився після того, як назвав у мережі дівчину "шл*хою" і "потворою" за її критику доцільності ребрендингу.

Він також пояснив, чому вибрав зробити ребрендинг замість підвищення зарплат співробітникам.