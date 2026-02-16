Поджоги отделений "Укрпочты": Смелянский назвал причину

100% военнообязанных сотрудников "Укрпочты" имеют отстрочку от мобилизации, однако за это бронирование почтовый оператор несет определенные потери.

Почти каждую неделю неизвестные поджигают отделения "Укрпочты" за то, что там раздают повестки, сообщил в интервью "РБК-Украина" гендиректор предприятия Игорь Смилянский.

По его словам, никто не говорит, сколько им поджигают отделений и сколько идет на их ремонт, а это — уже миллионы гривен.

"Нам дали бронирование не за то, что мы "Укрпочта", а за то, что мы военная инфраструктура. У нас есть контракт с Минобороны на распространение повесток", — объяснил он.

Первые случаи поджогов отделений якобы из-за повесток фиксировали еще в октябре 2024 года. Тогда писатель Андрей Кокотюха сообщал, что в Киеве неизвестные совершили поджог двух отделений "Укрпочты", вероятно, из-за доставки мобилизационных повесток, которые почтальоны разносят от территориальных центров комплектования (ТЦК).

Спустя несколько дней правоохранители задержали 16-летнего студента педагогического колледжа за поджог трех отделений АО "Укрпочта". За это ему пообещали $1000.

В декабре 2025-го на Лесном массиве 25-летний киевлянин облил двери здания почты легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Он действовал по указаниям, полученным по телефону от неизвестного мужчины, который представился сотрудником СБУ.

Напомним, недавно Игорь Смелянский оскандалился после того, как назвал в сети девушку "шл*хой" и "уродиной" за ее критику целесообразности ребрендинга.

Он также объяснил, почему выбрал сделать ребрендинг вместо повышения зарплат сотрудникам.