До +13 и без существенных осадков: прогноз погоды на первый понедельник весны (карта)

В понедельник, 2 марта, каких-то особых изменений в погоде не произойдет. Температура воздуха днем будет составлять от 4 до 13 градусов с отметкой "плюс".

Завтра, в первый понедельник весны, 2 марта, погода в Украине особо не изменится. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко.

Она отметила, что в подавляющем большинстве областей будет без существенных осадков, впрочем небольшие дожди вероятны на западе страны и Винницкой области.

Ближайшей ночью предполагается от 2 мороза до 2 тепла. Днем же теплее всего будет в южной части Украины, +9...+13 градусов.

В западных областях ожидается +4...+9 градусов, а в восточных областях, от +6 на Харьковщине, до +7 на Луганщине и +10 в Донецкой области. В центральной части ожидается +6...+10 градусов, а на севере предполагается +3...+6 градусов.

В Киеве осадков не ожидается. Ночью около нуля, днем до +5 градусов.

Прогноз погоды на 2 марта от Укргидрометцентра

Погода в Украине Фото: УкрГМЦ

2 марта в Украине прогнозируется переменная облачность, без осадков, сообщают в УкрГМЦ.

Ночью и утром на севере и северо-востоке страны на дорогах местами гололедица, на Закарпатье и Прикарпатье местами туман. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от +1 до -4, днем +3...+9 тепла, на крайнем западе, юге и юго-востоке страны от 8 до 13 градусов тепла, проинформировали синоптики Украинского гидрометцентра.

Напомним, в середине марта в некоторых регионах ощутимо похолодает до -13 градусов, но начало месяца ожидается теплее климатической нормы.