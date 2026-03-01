До +13 і без істотних опадів: прогноз погоди на перший понеділок весни (карта)

У понеділок, 2 березня, якихось особливих змін у погоді не відбудеться. Температура повітря вдень складатиме від 4 до 13 градусів з позначкою "плюс".

Завтра, у перший понеділок весни, 2 березня, погода в Україні особливо не зміниться. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Вона зазначила, що у переважній більшості областей без істотних опадів, утім невеликі дощі ймовірні на заході країни та Вінниччині.

Найближчої ночі передбачається від 2 морозу до 2 тепла. Удень же найтепліше буде у південній частині України, +9…+13 градусів.

У західних областях очікується +4…+9 градусів, а У східних областях, від +6 на Харківщині, до +7 на Луганщині та +10 на Донеччині. У центральній частині очікується +6…+10 градусів, а на півночі передбачається +3…+6 градусів.

У Києві опадів не очікується. Вночі близько нуля, вдень до +5 градусів.

Прогноз погоди на 2 березня від Укргідрометцентра

Погода в Україні Фото: УкрГМЦ

2 березня в Україні прогнозується мінлива хмарність, без опадів, повідомляють у УкрГМЦ.

Вночі та вранці на півночі та північному сході країни на дорогах місцями ожеледиця, на Закарпатті та Прикарпатті подекуди туман. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від +1 до -4, вдень +3…+9 тепла, на крайньому заході, півдні та південному сході країни від 8 до 13 градусів тепла, поінформували синоптики Українського гідрометцентру.

Нагадаємо, у середині березня у деяких регіонах відчутно похолодає до -13 градусів, але початок місяця очікується теплішим за кліматичну норму.