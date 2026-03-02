"Все еще нам отзовется": генетик объяснила, как война ускоряет старение украинцев

Война и, как следствие, хронический стресс ускоряют биологическое старение организма. Украинцы, которые пятый год живут в условиях полномасштабного вторжения, не станут исключением из этого правила.

Доказательство тому — результаты предыдущих крупных войн, где зафиксировано такое влияние на организм, рассказала в интервью "Украинской правде" врач-генетик Кристина Щубелка.

"Последствия голодания, недоедания, плена, стресса, переживания тяжелой травмы будут оказывать колоссальное влияние на состояние здоровья украинцев. И, к сожалению, отрицательное. Да, мы стойкие, но это все еще нам отзовется", — говорит она.

По ее словам, комплексно это оценить или рассчитать будет сложно, поскольку украинцы сейчас разъехались по всему миру, и насколько реально собрать эти данные сейчас, неизвестно.

Ситуацию усложняет и то, что в стране плохо ведется и практически отсутствует статистика по заболеваниям.

Відео дня

Врач приводит в пример научные данные из Израиля, США, Ирака и Афганистана, где отмечается, что во время длительных военных конфликтов и периодов хронического стресса может возрастать частота сердечно-сосудистых, аутоиммунных и некоторых онкологических заболеваний, хотя причинно-следственная связь не всегда прямая. "Стресс

оказывает сильное влияние на иммунную регуляцию, а она связана с процессом старения", – подчеркивает она.

Как замедлить старение

Профилактика и борьба с ожирением: ожирение является одним из основных факторов, который оказывает огромное влияние на состояние организма, особенно на сердечно-сосудистую и эндокринную системы. Также стоит уделять внимание качеству пищи.

"Одной из наиболее доказанных стратегий борьбы со старением считается контролируемая голодовка. Оно в определенной степени влияет на автофагию — "самоочистку клеток от мусора" — за открытие этого процесса даже присудили Нобелевскую премию", — констатирует доктор.

Уровень физической активности: чем больше физической нагрузки — тем лучше. Максимум движения, нагрузок, в том числе как силовых, так и кардио, потому что от работы сердечной мышцы зависит, как человек будет держать себя в форме. Это и здоровье суставов, и нагрузка на кости.

Не менее важный фактор — ментальное здоровье. Человек не должен изолироваться от социума и ограничивать свой круг общения, поскольку он практически "выпадает" из жизни.

"В результате человек просто сидит дома. И здесь другой совет – постоянно поддерживать состояние своей мозговой активности. Изучение языков, логические задачи, мультитаскинг (многозадачность — ред.) способствуют уменьшению старения мозга и накоплению вредных отложений", — объяснила генетик.

Также очень важным моментом является избегание стресса. Хотя, констатирует Щубелка, в условиях, в которых сейчас живут украинцы, это очень труднодоступная опция.

Напомним, группа под руководством профессора Ок Хи Чон из кафедры конвергентной медицины медицинского факультета Корейского университета нашла белок HMGB1, который связали со старением. Как оказалось, он играет главную роль в передаче старения от стареющих клеток к отдаленным тканям.

Также сообщалось, что люди стареют не постепенно, а в два огромных скачка. Ученые провели масштабное исследование, которое указало на два ключевых периода в нашей жизни.