"Все ще нам відгукнеться": генетик пояснила, як війна прискорює старіння українців

Війна і, як наслідок, хронічний стрес прискорюють біологічне старіння організму. Українці, які п'ятий рік живуть в умовах повномасштабного вторгнення, не стануть винятком із цього правила.

Доказ тому — результати попередніх великих війн, де зафіксовано такий вплив на організм, розповіла в інтерв'ю "Українській правді" лікарка-генетикиня Христина Щубелка.

"Наслідки голодування, недоїдання, полону, стресу, переживання важкої травми матимуть колосальний вплив на стан здоров'я українців. І, на жаль, негативний. Так, ми стійкі, але це все ще нам відгукнеться", — каже вона.

За її словами, комплексно це оцінити або розрахувати буде складно, оскільки українці зараз роз'їхалися по всьому світу, і наскільки реально зібрати ці дані зараз, невідомо.

Ситуацію ускладнює і те, що в країні погано ведеться і практично відсутня статистика щодо захворювань.

Лікарка наводить як приклад наукові дані з Ізраїлю, США, Іраку та Афганістану, де наголошується, що під час тривалих воєнних конфліктів і періодів хронічного стресу може зростати частота серцево-судинних, аутоімунних і деяких онкологічних захворювань, хоча причинно-наслідковий зв'язок не завжди прямий.

"Стрес має сильний вплив на імунну регуляцію, а вона пов'язана з процесом старіння", — підкреслює вона.

Як уповільнити старіння

Профілактика і боротьба з ожирінням: ожиріння є одним з основних чинників, що має великий вплив на стан організму, особливо на серцево-судинну та ендокринну системи. Також варто приділяти увагу якості їжі.

"Однією з найбільш доведених стратегій боротьби зі старінням вважається контрольоване голодування. Воно певною мірою впливає на автофагію — "самоочищення клітин від сміття" — за відкриття цього процесу навіть присудили Нобелівську премію", — констатує докторка.

Рівень фізичної активності: що більше фізичного навантаження — то краще. Максимум руху, навантажень, зокрема як силових, так і кардіо, тому що від роботи серцевого м'яза залежить, як людина триматиме себе у формі. Це і здоров'я суглобів, і навантаження на кістки.

Не менш важливий фактор — ментальне здоров'я. Людина не повинна ізолюватися від соціуму й обмежувати своє коло спілкування, оскільки вона практично "випадає" з життя.

"У результаті людина просто сидить удома. І тут інша порада — постійно підтримувати стан своєї мозкової активності. Вивчення мов, логічні задачі, мультитаскінг (багатозадачність — ред.) сприяють зменшенню старіння мозку та накопиченню шкідливих відкладень", — пояснила генетикиня.

Також дуже важливим моментом є уникнення стресу. Хоча, констатує Щубелка, в умовах, у яких зараз живуть українці, це дуже важкодоступна опція.

Нагадаємо, група під керівництвом професора Ок Хі Чон з кафедри конвергентної медицини медичного факультету Корейського університету знайшла білок HMGB1, який пов'язали зі старінням. Як виявилося, він відіграє головну роль у передачі старіння від старіючих клітин до віддалених тканин.

Також повідомлялося, що люди старіють не поступово, а у два величезні стрибки. Вчені провели масштабне дослідження, яке вказало на два ключові періоди в нашому житті.