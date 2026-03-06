Научный журнал, которым руководит оппонентка Кивы, издал статью о вымышленной стране: детали

Профессор Игорь Сердюк из Киевской школы экономики (KSE) провел эксперимент и опубликовал в научном журнале "Национальные интересы Украины" сгенерированную искусственным интеллектом статью о вымышленной "Республике Муриноа".

Редакция научного журнала "Национальные интересы Украины" одобрила материал о вымышленной стране под авторством вымышленного историка Василия Сокаленко почти мгновенно и приняла его в печать в течение семи минут после подачи, пишет "Бабель".

В тексте под названием "Продовольственная безопасность малых островных государств в условиях постколониального давления: опыт Республики Муриноа и уроки для Украины" говорилось, что до 1946 года так называемый остров находился под властью Франции, а после Второй мировой войны получил независимость и построил успешную экономику.

Автором текста Игорь Сердюк указал несуществующего историка Василия Сокаленко, который якобы работает в "музее истории на Волыни", которого тоже не существует.

По словам Сердюка, текст сгенерировал ChatGPT примерно за 30 минут. В англоязычной аннотации автор оставил подсказку для потенциальных рецензентов — прямо указал, что Муриноа — вымышленная страна. Впрочем, редакция одобрила материал в нерабочее время через семь минут после получения письма, а после уплаты 1200 гривен текст опубликовали в первом номере за 2026 год.

"Где-то под Новый год, я вдохновился очередным спамом от фабрики профессиональных журналов, которая приглашала подавать статьи "для выполнения требований МОН", и за полчаса с GPT написал статью о несуществующей стране", — рассказал сам Сердюк в соцсетях.

Впрочем, процесс публикации подобных текстов должен выглядеть иначе. Сначала научную статью должны были проверить по формальным признакам, например, соответствует ли она заявленной тематике, а затем передать на рецензирование независимым экспертам — кандидатам или докторам наук. Они должны были прочитать текст, оценить новизну, источники, логику и соблюдение этических стандартов, дать свои рекомендации по улучшению, указать на сильные и слабые стороны. И уже после этого редколлегия решает: принять статью, отправить на доработку или отклонить.

Статью о Муриноа отозвали

3 марта, на электронную почту автора статьи пришло письмо от "Научных перспектив" об отзыве материала после ознакомления с доказательной базой.

Журнал "Национальные интересы Украины" — что известно

Учредителями журнала являются: Военная академия (г. Одесса), Издательская группа "Научные перспективы" и общественная научная организация "Всеукраинская ассамблея докторов наук по государственному управлению".

Журнал "Национальные интересы Украины"

Журнал издается при поддержке Института философии и социологии Национальной академии наук Азербайджана.

Журнал "Национальные интересы Украины" входит в перечень научных профессиональных изданий Украины (категория "Б"), что позволяет использовать такие публикации для защиты диссертаций и получения ученых званий. В журналах группы публикуют свои работы известные государственные деятели, военные и публичные лица. В частности, среди авторов упоминаются Валерий Залужный, Давид Арахамия и Александр Пивненко.

Издательская группа "Научные перспективы" работает с 2020 года и объединяет около десяти журналов в различных областях. В 2025 году только один журнал группы опубликовал более тысячи статей. Журналисты подсчитали, что если один выпуск содержит, например, 128 статей, то при оплате 1200 гривен за каждую редакция может получать примерно 154 тысячи гривен за выпуск.

Группу "Научные перспективы" возглавляет кандидат наук Ирина Жукова. Она фигурировала в расследовании Bihus.Info относительно кандидатской диссертации экс-нардепа Ильи Кивы — была официальным оппонентом на защите его работы и дала положительный отзыв.

Ирина Жукова отказалась общаться с журналистами

Журналисты издания "Бабель" обратился к Ирине Жуковой с вопросом, как статья о вымышленной стране появилась на страницах ее журнала. Однако она сначала отказалась комментировать работу издательской группы, а потом заблокировала номер.

Напомним, ранее туристический сайт из Австралии попал в неприятную ситуацию после того, как с помощью искусственного интеллекта написал в блоге статью о тасманских горячих источниках, которых на самом деле не существовало.

А при моделировании военных конфликтов выяснилось, что ведущие модели ИИ от компаний OpenAI, Anthropic и Google в 95% случаев выбирали применение ядерного оружия для того, чтобы закончить войну.