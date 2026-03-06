Науковий журнал, яким керує опонентка Киви, видав статтю про вигадану країну: деталі

Професор Ігор Сердюк з Київської школи економіки (KSE) провів експеримент і опублікував у науковому журналі "Національні інтереси України" згенеровану штучним інтелектом статтю про вигадану "Республіку Муріноа".

Редакція наукового журналу "Національні інтереси України" схвалила матеріал про вигадану країну під авторством вигаданого історика Василя Сокаленка майже миттєво і взяла його до друку протягом семи хвилин після подання, пише "Бабель".

У тексті під назвою "Продовольча безпека малих острівних держав в умовах постколоніального тиску: досвід Республіки Муріноа та уроки для України" йшлося, що до 1946 року так званий острів перебував під владою Франції, а після Другої світової війни здобув незалежність і побудував успішну економіку.

Автором тексту Ігор Сердюк вказав неіснуючого історика Василя Сокаленка, який нібито працює в "музеї історії на Волині", якого теж не існує.

Відео дня

За словами Сердюка, текст згенерував ChatGPT приблизно за 30 хвилин. В англомовній анотації автор залишив підказку для потенційних рецензентів — прямо вказав, що Муріноа є вигаданою країна. Утім, редакція схвалила матеріал у позаробочий час через сім хвилин після отримання листа, а після сплати 1200 гривень текст опублікували у першому номері за 2026 рік.

"Десь під Новий рік, я надихнувся черговим спамом від фабрики фахових журналів, яка запрошували подавати статті "для виконання вимог МОН", і за пів години з GPT написав статтю про неіснуючу країну", - розповів сам Сердюк у соцмережах.

Втім, процес публікації подібних текстів має виглядати інакше. Спершу наукову статтю повинні були перевірити за формальними ознаками, наприклад, чи відповідає вона заявленій тематиці, а потім передати на рецензування незалежним експертам — кандидатам або докторам наук. Вони мали прочитати текст, оцінити новизну, джерела, логіку і дотримання етичних стандартів, дати свої рекомендації з покращення, вказати на сильні та слабкі сторони. І вже після цього редколегія вирішує: прийняти статтю, відправити на доопрацювання або відхилити.

Статтю про Муріноа відкликали

3 березня, на електронну пошту автора статті надійшов лист від "Наукових перспектив" про відкликання матеріалу після ознайомлення з доказовою базою.

Журнал "Національні інтереси України" – що відомо

Засновниками журналу є: Військова академія (м. Одеса), Видавнича група "Наукові перспективи" та громадська наукова організація "Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління".

Журнал "Національні інтереси України"

Журнал видається за підтримки Інституту філософії та соціології Національної академії наук Азербайджану.

Журнал "Національні інтереси України" входить до переліку наукових фахових видань України (категорія "Б"), що дозволяє використовувати такі публікації для захисту дисертацій та отримання вчених звань. У журналах групи публікують свої праці відомі державні діячі, військові та публічні особи. Зокрема, серед авторів згадуються Валерій Залужний, Давид Арахамія та Олександр Півненко.

Видавнича група "Наукові перспективи" працює з 2020 року і об’єднує близько десяти журналів у різних галузях. У 2025 році лише один журнал групи опублікував понад тисячу статей. Журналісти підрахували, що якщо один випуск містить, наприклад, 128 статей, то при оплаті 1200 гривень за кожну редакція може отримувати приблизно 154 тисячі гривень за випуск.

Групу "Наукові перспективи" очолює кандидатка наук Ірина Жукова. Вона фігурувала в розслідуванні Bihus.Info щодо кандидатської дисертації екснардепа Іллі Киви — була офіційною опоненткою на захисті його роботи і дала позитивний відгук.

Ірина Жукова відмовилась спілкуватись із журналістами

Журналісти видання "Бабель" звернувся до Ірини Жукової із запитанням, як стаття про вигадану країну зʼявилась на сторінках її журналу. Однак вона спершу відмовилася коментувати роботу видавничої групи, а потім заблокувала номер.

Нагадаємо, раніше туристичний сайт з Австралії потрапив у неприємну ситуацію після того, як за допомогою штучного інтелекту написав у блозі статтю про тасманські гарячі джерела, яких насправді не існувало.

А під час моделювання військових конфліктів з'ясувалось, що провідні моделі ШІ від компаній OpenAI, Anthropic і Google у 95% випадків обирали застосування ядерної зброї для того, щоб закінчити війну.