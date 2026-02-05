Брехня від ШІ: туристи подолали тисячі кілометрів заради місця, якого не існує (фото)

Австралійський туристичний сайт потрапив у неприємну ситуацію після того, як за допомогою штучного інтелекту написав у блозі статтю про тасманські гарячі джерела, яких насправді не існувало.

Невелике сільське містечко Велдборо, розташоване на острові Тасманія, несподівано зіткнулося з напливом туристів через помилку штучного інтелекту, який "придумав" вигадану пам'ятку. Про це пише Oddity Central.

Усе почалося з туристичного сайту Tasmania Tours, де для прискорення публікацій почали використовувати ШІ. Алгоритм згенерував надихаючий текст про "гарячі джерела Велдборо", які були нібито прихованими в лісах північно-східної Тасманії.

"Місце сили та усамітнення, яке обов'язково варто відвідати", — йшлося на сайті.

Незабаром стало одвічно, що насправді подібних гарячих джерел ніколи не існувало Фото: Unsplash

Однак незабаром стало одвічно, що насправді таких джерел ніколи не існувало.

Довірливі туристи

Зазвичай матеріали перед публікацією перевіряли співробітники, але цього разу помилка залишилася непоміченою. Пост швидко розійшовся, викликав ажіотаж і люди справді почали приїжджати до Велдборо в пошуках "тихого раю", створеного фантазією алгоритму.

Власник туристичної компанії Скотт Хеннессі пізніше зізнався, що наслідки виявилися болючими. Хвиля критики в мережі та репутаційний збиток стали для бізнесу серйозним ударом. За його словами, ШІ використовували лише для того, щоб не відставати від великих гравців ринку.

Черги в готель

Особливо несподіваною ситуація стала для місцевих жителів. Господиня Weldborough Hotel Крісті Проберт згадує, що спочатку були рідкісні дзвінки з питаннями про "знамениті джерела", а потім хлинув справжній потік відвідувачів.

За її словами, в якийсь момент у готель щодня телефонували по кілька разів, а туристи приїжджали особисто, щиро дивуючись, чому про "популярну пам'ятку" ніхто з місцевих не чув. Для віддаленого і тихого поселення це стало повним сюрпризом.

