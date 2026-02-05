Ложь от ИИ: туристы преодолели тысячи километров ради места, которого не существует (фото)

Австралийский туристический сайт попал в неприятную ситуацию после того, как с помощью искусственного интеллекта написал в блоге статью о тасманских горячих источниках, которых на самом деле не существовало.

Небольшой сельский городок Уэлдборо, расположенный на острове Тасмания, неожиданно столкнулся с наплывом туристов из-за ошибки искусственного интеллекта, который "придумал" несуществующую достопримечательность. Об этом пишет Oddity Central.

Все началось с туристического сайта Tasmania Tours, где для ускорения публикаций начали использовать ИИ. Алгоритм сгенерировал вдохновляющий текст о "горячих источниках Уэлдборо", которые были якобы скрытыми в лесах северо-восточной Тасмании.

"Место силы и уединения, которое обязательно стоит посетить", — говорилось на сайте.

Вскоре стало извечно, что на самом деле подобных горячих источников никогда не существовало Фото: Unsplash

Однако вскоре стало извечно, что на самом деле таких источников никогда не существовало.

Доверчивые туристы

Обычно материалы перед публикацией проверяли сотрудники, но в этот раз ошибка осталась незамеченной. Пост быстро разошелся, вызвал ажиотаж и люди действительно начали приезжать в Уэлдборо в поисках "тихого рая", созданного фантазией алгоритма.

Владелец туристической компании Скотт Хеннесси позже признался, что последствия оказались болезненными. Волна критики в сети и репутационный ущерб стали для бизнеса серьезным ударом. По его словам, ИИ использовали лишь для того, чтобы не отставать от крупных игроков рынка.

Очереди в отель

Особенно неожиданной ситуация стала для местных жителей. Хозяйка Weldborough Hotel Кристи Проберт вспоминает, что сначала были редкие звонки с вопросами о "знаменитых источниках", а затем хлынул настоящий поток посетителей.

По ее словам, в какой-то момент в отель ежедневно звонили по несколько раз, а туристы приезжали лично, искренне удивляясь, почему о "популярной достопримечательности" никто из местных не слышал. Для удаленного и тихого поселения это стало полным сюрпризом.

