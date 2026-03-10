Судьи получают сотни тысяч доплат за диссертации, в которых часто есть плагиат, — СМИ

Украина ежегодно тратит сотни миллионов гривен на выплаты судьям-ученым в качестве доплат. При этом в диссертациях судей нередко обнаруживают плагиат.

Реальные выплаты судей превышают базовый месячный оклад судьи в 2-3 раза. Об этом свидетельствует расследование независимого антикоррупционного центра NGL.media.

Там посчитали, что базовый ежемесячный оклад судьи в Украине составляет от 63 до 157 тысяч гривен. В то же время в 2024 году среднее ежемесячное вознаграждение судьи местного общего суда составляло 107,8 тысячи гривен, административного и хозяйственного судов — 121,5 тысячи гривен, а судьи апелляционного суда — 234,7 тысячи гривен. Причиной такой разницы в выплатах являются надбавки, которые предусмотрены за стаж, за дополнительную должность, за знание иностранных языков, за научную степень.

Аналитики подсчитали, что каждый пятый судья в Украине имеет звание кандидата (доктора философии) или доктора юридических наук. В то же время независимые эксперты неоднократно находили плагиат в научных работах судей.

Всего 916 судей в Украине имеют научную степень. После защиты кандидатской или докторской они получают надбавку в объеме 15% или 20% соответственно.

Больше всего судей-ученых в Верховном суде — 96 из 146 судей. На доплаты к их зарплатам ежегодно Украина тратит около 30 миллионов гривен.

В целом же за прошлый год на надбавки за научные степени было потрачено 123 миллиона гривен, а за последние 4 года — почти 490 миллионов гривен.

В частности, доплаты получают судьи Окружного административного суда Киева, который был ликвидирован еще в декабре 2022 года. Эти судьи не осуществляют правосудие, но остаются на должностях, пока не пройдут квалификационное оценивание. При этом на доплаты за научные степени 18 судей ОАСК в прошлом году потратили более 2,3 миллиона гривен из бюджета.

В Украине на фейковые доплаты тратят миллиарды гривен

За последние 10 лет 1 208 украинцев защитили докторскую диссертацию по юридическим наукам и еще 4 929 — кандидатскую, получив степень доктора философии.

Руководитель общественной инициативы "Диссергейт" Светлана Благодетелева-Вовк объясняет, что часто научную степень получают не настоящие ученые, а чиновники, которые ищут возможность дополнительного заработка.

"Научная степень — это очень прагматичная вещь. Во-первых, ты в любом случае входишь в интеллектуальную элиту. Во-вторых, получаешь экономическое вознаграждение. И в-третьих, после карьеры на госслужбе человек может устроиться преподавателем в университете", — пояснила руководитель "Дисергейта".

Она пояснила, что по оценке ее инициативы, в Украине в целом есть более 50 недобропорядочных ректоров, которые готовы игнорировать плагиат и "готовить диссертации под ключ".

По оценкам экспертов, в 2018 году на фейковые доплаты уходило около 4,5 миллиардов гривен, тогда как сейчас эта сумма выросла до 10-12, а может даже 15 миллиардов гривен.

В 2025 году Благодетелева-Вовк проверила 52 диссертации судей, и в 36 из них был обнаружен плагиат.

В ноябре 2024 года главу Хозяйственного суда Киевской области Павла Горбасенко заподозрили в академической недобропорядочности. В его диссертации обнаружили заимствованные фрагменты без надлежащего оформления цитирования, плагиат в выводах и сомнительную научную ценность.

Ранее Фокус рассказывал, что Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования только с пятого раза согласилось проверить на предмет наличия плагиата декларацию главы Хозяйственного суда г. Киева Вадима Босого.