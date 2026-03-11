Более 60% украинцев считают, что те, кто незаконно выехал, не имеют права голосовать: детали

61,6% опрошенных украинцев считают, что граждане, которые незаконно выехали из страны и не вернулись обратно, не имеют права голосовать и избирать на послевоенных выборах. Речь как об общенациональных, так и о местных выборах.

Противоположного мнения лишь 24,6% опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова 11-18 ноября 2025 года, которые представили на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

При этом от 12 до 16% украинцев допускают возможность избираться на первых послевоенных выборах тем, кто выехали из Украины и не вернулись обратно. Против этого выступили от 71 до 76% респондентов. По сравнению с 2024 годом зафиксирован рост толерантности к этой категории граждан. Тогда их право избираться предполагали от 9 до 11% опрошенных.

От 47 до 50% украинцев считают, что на первых послевоенных выборах право голосовать и избирать должны иметь те граждане, которые во время войны:

находятся в Украине, но не уточнили военно-учетные данные и уклоняются от мобилизации;

находятся в Украине, но отказываются от мобилизации по религиозным убеждениям;

выехали из Украины на законных основаниях и не вернулись обратно;

проживали на оккупированных территориях.

Зато 29-30% опрошенных считают, что такие граждане должны быть лишены этого права. Относительно тех, кто законно выехал из страны и не вернулся обратно, этот показатель еще выше — 39,7%.

Методология исследования: опрос проводился методом face-to-face во всех подконтрольных правительству регионах Украины, где не ведутся боевые действия, среди 2008 респондентов в возрасте от 18 лет. Опрос велся по стратифицированной многоступенчатой выборке с применением случайного отбора на первых этапах формирования выборки и квотного метода отбора на заключительном этапе, когда осуществлялся отбор респондентов по половозрастным квотам. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%, но возможны дополнительные систематические отклонения выборки, обусловленные последствиями агрессии РФ.

Напомним, что в соцопросе компании Active Group, опубликованном 4 февраля 2026 года, самый высокий показатель поддержки среди потенциальных кандидатов в президенты имеет Владимир Зеленский — 22,3%. В то же время поддержка экс-главкома ВСУ Валерия Залужного демонстрирует устойчивую нисходящую динамику — с 16,6% в декабре до 14,9% в январе и 10,8% в феврале.

При этом 4 февраля 2026 года международная компания Ipsos обнародовала результаты опроса, согласно которым абсолютное большинство граждан ожидают от будущего президента скорейшего завершения российско-украинской войны.