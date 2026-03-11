Понад 60% українців вважають, що ті, хто незаконно виїхав, не мають права голосувати: деталі

61,6% опитаних українців вважають, що громадяни, які незаконно виїхали з країни й не повернулися назад, не мають права голосувати та обирати на повоєнних виборах. Мова як про загальнонаціональні, так і про місцеві вибори.

Протилежної думки лише 24,6% опитаних. Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова 11-18 листопада 2025 року, які представили на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна".

При цьому, від 12 до 16% українців допускають можливість обиратися на перших повоєнних виборах тим, хто виїхали з України й не повернулися назад. Проти цього виступили від 71 до 76% респондентів. В порівнянні з 2024 роком зафіксоване зростання толерантності до цієї категорії громадян. Тоді їх право обиратися припускали від 9 до 11% опитаних.

Від 47 до 50% українців вважають, що на перших повоєнних виборах право голосувати та обирати повинні мати ті громадяни, які під час війни:

перебувають в Україні, але не поновили військово-облікові дані і ухиляються від мобілізації;

перебувають в Україні, але відмовляються від мобілізації через релігійні переконання;

виїхали з України на законних підставах і не повернулися назад;

проживали на окупованих територіях.

Натомість 29-30% опитаних вважають, що такі громадяни мають бути позбавлені цього права. Стосовно тих, хто законно виїхав з країни й не повернулися назад, цей показник ще вищий – 39,7%.

Методологія дослідження: опитування проводилося методом face-to-face у всіх підконтрольних уряду регіонах України, де не ведуться бойові дії, серед 2008 респондентів віком від 18 років. Опитування велося за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору на перших етапах формування вибірки та квотного методу відбору на заключному етапі, коли здійснювався відбір респондентів за статево-віковими квотами. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%, але можливі додаткові систематичні відхилення вибірки, зумовлені наслідками агресії РФ.

Нагадаємо, що в соцопитуванні компанії Active Group, опублікованому 4 лютого 2026 року, найвищий показник підтримки серед потенційних кандидатів у президенти має Володимир Зеленський — 22,3%. Водночас підтримка ексголовкома ЗСУ Валерія Залужного демонструє стійку спадну динаміку – з 16,6% у грудні до 14,9% у січні та 10,8% у лютому.

При цьому 4 лютого 2026 року міжнародна компанія Ipsos оприлюднила результати опитування, відповідно до яких абсолютна більшість громадян очікують від майбутнього президента швидкого завершення російсько-української війни.