Какой будет погода в Украине 13 марта: прогноз от Диденко

Пятница, 13 марта, будет по-настоящему весенней и теплой.

Над Украиной царит антициклон, поэтому будет сухо, солнечно, а столбики термометров покажут комфортную температуру, прогнозирует синоптик Наталия Диденко.

Погода в Украине 13 марта

В пятницу температура воздуха в Украине прогреется до +12…+17 градусов. В Карпатах и на побережьях морей будет чуть прохладнее — от +9 до +12 градусов. Осадки нигде не предвидятся.

Погода в Киеве 13 марта

В Киеве ожидается теплая сухая погода. Воздух прогреется до +15 градусов.

Однако уже в субботу, 14 марта, в Украине посвежеет, а столбики термометров начнут опускаться и покажут +10…+11 градусов.

С 17 марта весна еще напомнит о том, что на улице хоть и весна, но еще ранняя, поэтому похолодает до +4 +10 градусов.

По прогнозу Укргидрометцентра, 13 марта в Украине ночью будет от -2 до +3, а днем воздух прогреется до +18. В Карпатах и на побережье ожидается от +8 до +13 градусов.

В пятницу ветер будет юго-восточный и восточный, 5-12 метров в секунду.

На выходных, 15 марта, возможны порывы ветра до 15-20 метров в секунду на юго-востоке и востоке страны.

