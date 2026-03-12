Якою буде погода в Україні 13 березня: прогноз від Діденко

П'ятниця, 13 березня, буде по-справжньому весняною і теплою.

Над Україною панує антициклон, тому буде сухо, сонячно, а стовпчики термометрів покажуть комфортну температуру, прогнозує синоптикиня Наталія Діденко.

Погода в Україні 13 березня

У п'ятницю температура повітря в Україні прогріється до +12...+17 градусів. У Карпатах і на узбережжях морів буде трохи прохолодніше — від +9 до +12 градусів. Опади ніде не передбачаються.

Погода в Києві 13 березня

У Києві очікується тепла суха погода. Повітря прогріється до +15 градусів.

Однак уже в суботу, 14 березня, в Україні посвіжішає, а стовпчики термометрів почнуть опускатися і покажуть +10...+11 градусів.

З 17 березня весна ще нагадає про те, що надворі хоч і весна, але ще рання, тому похолодає до +4 +10 градусів.

За прогнозом Укргідрометцентру, 13 березня в Україні вночі буде від -2 до +3, а вдень повітря прогріється до +18. У Карпатах і на узбережжі очікується від +8 до +13 градусів.

У п'ятницю вітер буде південно-східний і східний, 5-12 метрів на секунду.

На вихідних, 15 березня, можливі пориви вітру до 15-20 метрів на секунду на південному сході та сході країни.

