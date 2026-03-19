Киевлянин ослеп на один глаз после операции на носу: врачу объявили о подозрении

50-летний житель Киева, который обратился в частную клинику, чтобы выровнять носовую перегородку и удалить кисту правой гайморовой пазухи, вышел их медучреждения слепым на один глаз.

На потерю зрения на один глаз он пожаловался после операции, когда еще находился на стационаре, рассказали в Киевской городской прокуратуре.

После проведения судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что к потере зрения привели повреждения, причиненные мужчине во время операции.

Врачу объявили подозрение в халатности Фото: Киевская городская прокуратура

Правоохранители уже объявили 65-летнему врачу-отоларингологу, который делал операцию, о подозрении по ч. 1 ст. 140 УК Украины (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, что привело к тяжелым последствиям для больного).

Санкция статьи предусматривает лишение права занимать определенные должности или заниматься деятельностью до пяти лет, или исправительные работы до двух лет, или ограничение/лишение свободы на срок до двух лет.

Семь лет назад похожий случай был в Харькове, когда мужчина ослеп на один глаз в результате повреждения нерва во время операции по исправлению носовой перегородки.

