Киянин осліп на одне око після операції на носі: лікарю оголосили про підозру

50-річний житель Києва, який звернувся до приватної клініки, щоб вирівняти носову перегородку і видалити кісту правої гайморової пазухи, вийшов із медзакладу сліпим на одне око.

На втрату зору на одне око він поскаржився після операції, коли ще перебував на стаціонарі, розповіли в Київській міській прокуратурі.

Після проведення судово-медичної експертизи з'ясувалося, що до втрати зору призвели ушкодження, завдані чоловікові під час операції.

Лікарю оголосили підозру в недбалості Фото: Київська міська прокуратура

Правоохоронці вже оголосили 65-річному лікарю-отоларингологу, який робив операцію, про підозру за ч. 1 ст. 140 КК України (Неналежне виконання професійних обов'язків, що призвело до тяжких наслідків для хворого).

Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади чи займатися діяльністю до п'яти років, або виправні роботи до двох років, або обмеження/позбавлення волі на строк до двох років.

Відео дня

Сім років тому схожий випадок був у Харкові, коли чоловік осліп на одне око внаслідок пошкодження нерва під час операції з виправлення носової перегородки.

