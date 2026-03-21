Гораздо меньше, чем считалось: в Украине существенно сократилось количество населения, — британский журналист

За время полномасштабного вторжения население Украины сократилось вдвое. И это гораздо меньше, чем считалось ранее.

К 2025 году население Украины сократилось примерно до 20 млн человек. Об этом в своей колонке отметил редактор британского журнала New Statesman Уилл Ллойд.

Ссылаясь на информацию, полученную от неназванного британского чиновника, он отметил, что в начале войны с Россией, в 2014 году, количество украинцев оценивалось в более 40 млн человек. И к 2025 году население уже уменьшилось вдвое, что существенно меньше ранее обнародованных оценок.

Журналисты издания Forbes Ukraine, используя четыре альтернативных метода подсчета, в ноябре 2025 года определили, что на территории Украины, которая находится под контролем государства, ориентировочно проживало 30,5 млн человек.

По оценкам демографов, численность населения на подконтрольной властям Украины территории по состоянию на начало прошлого года могла достигать 31,5 млн человек. При условии же сохранения границ страны по состоянию на 1991 год, без последствий вооруженной агрессии России, по состоянию на середину 2024-го года в Украине проживало бы около 41,5 млн человек, считала директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова.

Отметим, что первая и единственная перепись населения независимой Украины проводилась в 2001 году. Тогда в стране насчитали 48,46 млн человек.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения ВС РФ по меньшей мере 4,5 млн украинцев выехали за границу в поисках убежища, рассказывала Элла Либанова.

Фокус писал, что по оценке Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук, в 2051 году количество украинцев может уменьшиться до 25,2 миллиона.