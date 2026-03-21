Набагато менше, ніж вважалося: в Україні суттєво скоротилася кількість населення, — британський журналіст

За час повномасштабного вторгнення населення України скоротилося вдвічі. І це набагато менше, ніж вважалося раніше.

До 2025 року населення України скоротилося приблизно до 20 млн осіб. Про це у своїй колонці зазначив редактор британського журналу New Statesman Вілл Ллойд.

Посилаючись на інформацію, отриману від неназваного британського чиновника, він зазначив, що на початку війни з Росією, у 2014 році, кількість українців оцінювалася понад 40 млн осіб. Й до 2025 року населення вже зменшилося вдвічі, що суттєво менше за раніше оприлюднені оцінки.

Журналісти видання Forbes Ukraine, використовуючи чотири альтернативні методи підрахунку, у листопаді 2025 року визначили, що на території України, яка перебуває під контролем держави, орієнтовно проживало 30,5 млн людей.

За оцінками демографів, кількість населення на підконтрольній владі України території станом на початок минулого року могло сягати 31,5 млн осіб. За умови ж збереження кордонів країни станом на 1991 рік, без наслідків збройної агресії Росії, станом на середину 2024-го року в Україні мешкало б приблизно 41,5 млн осіб, вважала директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова.

Зазначимо, що перший і єдиний перепис населення незалежної України проводили у 2001 році. Тоді в країні нарахували 48,46 млн осіб.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ щонайменше 4,5 млн українців виїхали за кордон у пошуках притулку, розповідала Елла Лібанова.

Фокус писав, що за оцінкою Інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук, у 2051 році кількість українців може зменшитися до 25,2 мільйона.