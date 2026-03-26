"Кирпич" вместо iPhone 17: уже двое покупателей в Украине сообщили, что их "намахали" известные магазины

Оба пострадавших написали посты в Threads и рассказали, что вместо айфонов они получили муляжи.

Первая история касается магазина Comfy, вторая — Moyo. В первом случае девушка получила свой айфон курьером и нашла в коробке муляж. В другом — парень забрал коробку в магазине сам, но не проверил, ведь это был подарок для девушки и он спешил, дома выяснилось, что он получил "кирпич". Фокус разбирался в ситуации.

Ненастоящий iPhone с Comfy — что известно

Девушка с ником navka1 написала в Threads накануне, что купила парню на День рождения iPhone 17 Pro Max, покупку получила курьером и получила, по ее словам, муляж в коробке с целыми пломбами.

Девушка пожаловалась, что курьер привез ей фальшивый телефон Фото: Скриншот

"Парень открывает коробку, пробует включить — не включается. Вставляю type-c и понимаю: это не телефон. Это очень качественный муляж", — написала девушка. Она обратилась в Comfy, там два дня "рассматривали". Затем попросили прислать "телефон" в сервисный центр: "Я прислала. 5 дней тишины. Потом звонок: "подделка подтверждена, помочь не можем, делайте что хотите", — написала девушка.

Она даже опубликовала фото "муляжа" Фото: Скриншот

Она зарегистрировала обращение в Госпродпотребслужбу и общалась с официальным представительством Apple в Украине, которые тоже зарегистрировали заявку.

В Comfy отреагировали — ведется проверка

26 марта Comfy вышел на связь и опубликовал два ответа на пост девушки.

Comfy порекомендовал обратиться в полицию Фото: Скриншот

В первом они сообщили, что провели детальную внутреннюю проверку и сделали вывод, что это устройство было получено магазином непосредственно от официального дистрибьютора Apple.

"Весь путь товара — от склада до момента выдачи — фиксируется и контролируется. Официальный сервисный центр подтвердил ваши слова: предоставленное вами устройство действительно не является оригинальным изделием Apple", — сказано в сообщении.

В Comfy также отметили, что уверены в происхождении своей техники и заинтересованы в установлении истины не меньше, чем покупатель. Поэтому они порекомендовали navka1 обратиться в полицию для открытия уголовного производства.

"С нашей стороны мы предоставим правоохранителям все видеозаписи с камер наблюдения, данные о движении товара по серийным номерам и результаты экспертиз. Мы готовы к полному содействию расследованию, чтобы выяснить, на каком этапе и кем была осуществлена подмена", — резюмировали в сообщении.

Вернут ли девушке средства пока неизвестно.

Скандал с Moyo — парень получил "кирпич" вместо iPhone

После предыдущего поста появился еще один, но на этот раз от парня с ником maks_on, который купил в подарок своей девушке iPhone 17 Pro в цвете Silver в известном магазине Moyo.

Парень заказал iPhone, но не проверил покупку, когда забирал Фото: Скриншот

Он забрал телефон в магазине сам, но не проверил. Уже дома выяснилось, что iPhone — это фальшивка.

iPhone оказался "кирпичом" Фото: Скриншот

"Девушка снимает пленки, а там... почесанный по бокам корпус без шнура зарядки. Телефон не включается. Ни одна зарядка к нему не подходит. Утром везу этот "кирпич" в магазин. Консультант что-то крутил-вертел, а через пару часов выдает: "Это не телефон. Это просто кусок пластика без начинки и батареи", — написал парень.

В его случае Moyo публично на связь не выходили, но он написал, что с ним связался представитель магазина и пообещал вернуть средства.

В магазине пообещали вернуть средства Фото: Скриншот

Свой подарок девушка получила из другого магазина.

В комментариях пользователи выдвинули предположение, что в Украину могла попасть партия фальшивых iPhone и на самом деле подобных случаев могло быть гораздо больше, но в основном люди сразу проверяют подобные покупки в магазине и поэтому проблема с телефоном сразу становилась очевидной.

