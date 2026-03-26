"Цегла" замість iPhone 17: вже двое покупців в Україні повідомили, що їх "намахали" відомі магазини

Обидва постраждалих написали пости у Threads та розповіли, що замість айфонів вони отримали муляжі.

Перша історія стосується магазину Comfy, друга – Moyo. В першому випадку дівчина отримала свій айфон кур'єром та знайшла в коробці муляж. В іншому – хлопець забрав коробку в магазині сам, але не перевірив, адже це був подарунок для дівчини і він поспішав, вдома з'ясувалось, що він отримав "цеглу". Фокус розбирався у ситуації.

Несправжній iPhone з Comfy — що відомо

Дівчина з ніком navka1 написала у Threads напередоні, що купила хлопцю на День народження iPhone 17 Pro Max, покупку отримала кур'єром і отримала, за її словами, муляж у коробці із цілими пломбами.

Дівчина поскаржилась, що кур'єр привіз їй фальшивий телефон Фото: Скріншот

"Хлопець відкриває коробку, пробує увімкнути — не вмикається. Вставляю type-c і розумію: це не телефон. Це дуже якісний муляж", — написала дівчина. Вона звернулась до Comfy, там два дні "розглядали". Потім попросили надіслати "телефон" у сервісний центр: "Я надіслала. 5 днів тиші. Потім дзвінок: "підробка підтверджена, допомогти не можемо, робіть що хочете", — написала дівчина.

Відео дня

Вона навіть опублікувала фото "муляжа" Фото: Скріншот

Вона зареєструвала звернення до Держпродспоживслужби та спілкувалася з офіційним представництвом Apple в Україні, які теж зареєстрували заявку.

У Comfy відреагували — ведеться перевірка

26 березня Comfy вийшов на зв'язок та опублікував дві відповіді на пост дівчини.

Comfy порекомендував звернутись до поліції Фото: Скріншот

В першому вони повідомили, що провели детальну внутрішню перевірку та зробили висновок, що цей пристрій був отриманий магазином безпосередньо від офіційного дистриб’ютора Apple.

"Весь шлях товару — від складу до моменту видачі — фіксується та контролюється. Офіційний сервісний центр підтвердив ваші слова: наданий вами пристрій дійсно не є оригінальним виробом Apple", — сказано у повідомленні.

В Comfy також зауважили, що впевнені у походженні своєї техніки та зацікавлені у встановленні істини не менше, ніж покупець. А тому вони порекомендували navka1 звернутися до поліції для відкриття кримінального провадження.

"З нашого боку ми надамо правоохоронцям усі відеозаписи з камер спостереження, дані про рух товару за серійними номерами та результати експертиз. Ми готові до повного сприяння розслідуванню, щоб з'ясувати, на якому етапі та ким була здійснена підміна", — резюмували у повідомленні.

Чи повернуть дівчині кошти наразі невідомо.

Скандал з Moyo — хлопець отримав "цеглину" замість iPhone

Після попереднього посту з'явився ще один, але цього разу від хлопця з ніком maks_on, який купив в подарунок своїй дівчині iPhone 17 Pro у кольорі Silver в відомому магазині Moyo.

Хлопець замовив iPhone, але не перевірив покупку, коли забирав Фото: Скріншот

Він забрав телефон в магазині сам, але не перевірив. Вже вдома з'ясувалось, що iPhone – це фальшивка.

iPhone виявився "цеглою" Фото: Скріншот

"Дівчина знімає плівки, а там… почуханий по боках корпус без шнура зарядки. Телефон не вмикається. Жодна зарядка до нього не підходить. Зранку везу цю "цеглу" в магазин. Консультант щось крутив-вертів, а через пару годин видає: "Це не телефон. Це просто шматок пластику без начинки та батареї", — написав хлопець.

В його випадку Moyo публічно на зв'язок не виходили, але він написав, що з ним зв'язався представник магазину і пообіцяв повернути кошти.

В магазині пообіцяли повернути кошти Фото: Скріншот

Свій подарунок дівчина отримала з іншого магазину.

В коментарях користувачі висунули припущення, що в Україну могла потрапити партія фальшивих iPhone і насправді подібних випадків могло бути набагато більше, але здебільшого люди одразу перевіряють подібні покупки в магазині і тому проблема із телефоном одразу ставала очевидною.

