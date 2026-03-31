Александру Турчинову — 62 года: где сейчас "кровавый пастор" и чем он занимается

Политическая карьера Александра Турчинова началась еще во времена Советского Союза, долгое время он был едва ли не самой известной персоной Украины и приобщился к созданию ряда важных законов. Но сейчас политик сосредоточился на написании книг, на публике появляется нечасто и скорее всего день рождения не станет исключением.

31 марта Турчинову, известному украинцу, который так пугал россиян, что они даже придумали ему специальное прозвище, исполняется 62 года. Он почти исчез с политической арены, пишет книги и был в теробороне. Фокус узнал, чем сейчас занимается один из самых известных украинских политиков, который успел даже побывать в кресле президента.

С начала полномасштабной войны в Украине, бывший народный депутат Александр Турчинов вступил в территориальную оборону. Также он отмечал, что присоединился к ВСУ. В тот период он публиковал в Facebook фотографии в военной форме, также он призывал вступать в тероборону Киева.

Александр Турчинов в 2022 году Фото: Соцсети

Но нет достоверных данных о том, где именно он служил и продолжает ли службу. Также он является руководителем Центрального штаба "Европейской солидарности".

В 2022 году российские пропагандисты распространили сообщение, что якобы Александр Турчинов является целью российских войск, как и некоторые другие украинские политики. Турчинов сказал, что "ненависть Путина и Ко" к себе воспринимает, как награду за "разрушение их планов". А, получив на день рождения торт с головой Путина, политик пошутил, что голову разрезал, и, как он и предполагал, мозгов там совсем нет.

Торт, который подарили Турчинову на день рождения в 2022 году Фото: Соцсети

В сентябре 2025 года Александр Турчинов впервые за долгое время появился на публике. Он был во Львове на похоронах убитого Андрея Парубия.

В октябре 2025 года во Львове в рамках "Форума издателей" состоялась презентация книги Турчинова "Революция". Журналистам изданию бывший политик рассказал, что он продолжает писать следующую книгу о полномасштабной войне.

Презентация книги "Революция" во Львове Фото: соцсети

"Работа над третьей книгой еще не завершилась, потому что, к сожалению, война еще продолжается", — сказал Турчинов и отметил, что книгу "Революция" он посвятил Андрею Парубию и Героям Небесной Сотни.

У Александра Турчинова есть персональный сайт, но новости там появляются нечасто.

Интересно, но Александр Турчинов пишет не только научные статьи, или книги. В 2008 году в кинопрокат РФ и Украины вышел триллер "Иллюзия страха", снятый по книге Александра Турчинова. Фильм был выдвинут от Украины на награждение кинопремией "Оскар". Главные роли сыграли российские актеры.

Александр Турчинов — путь от комсомольца до "кровавого пастора"

Александр Турчинов родился в Днепропетровске в 1964 году в семье. Его отец, Валентин Турчинов был известным советским спортсменом и тренером, мастером спорта СССР по волейболу и гандболу.

Александр Турчинов в юности Фото: Соцсети

Политическую карьеру Турчинов начал еще во времена Советского союза. В 1987-1990 годы он был секретарем райкома комсомола и заведующим отделом агитации и пропаганды Днепропетровского обкома комсомола. Выступил одним из координаторов Демократической платформы в КПСС, которая агитировала за обновление, децентрализацию Компартии, за что и лишился партбилета.

После развала СССР Турчинов был назначен на должность председателя Комитета по разгосударствлению и демонополизации производства Днепропетровской областной государственной администрации.

А в 1993 году был назначен советником премьер-министра Украины Леонида Кучмы по вопросам микроэкономики. Тогда же Турчинов создал партию Всеукраинское объединение "Громада". В 1998 году стал народным депутатом. Однако из руководства партии он вышел после конфликта с Павлом Лазаренко и вместе с Юлией Тимошенко в 1999 году создал новую партию Всеукраинское объединение "Батькивщина". В 2000-х Александр Турчинов вел активную политическую жизнь, активно участвовал в масштабных протестных акциях "Восстань, Украина!", в 2004 году стал один из лидеров Оранжевой революции. Также был одним из заместителей руководителя избирательного штаба Виктора Ющенко.

Александр Турчинов и Юлия Тимошенко Фото: Соцсети

В феврале — сентябре 2005 года занимал должность Председателя Службы безопасности Украины. В 2007 году указом президента Виктора Ющенко был назначен первым заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Также был первым вице-премьер-министром Украины (19 декабря 2007 — 11 марта 2010).

В 2014 году, после побега 4-го президента Украины Виктора Януковича во время Революции Достоинства в Москву, был и.о. президента Украины.

В президентском кресле Турчинов был до июня 2014 года. Как он сам говорил, он "не стремился к этим должностям и после восстановления исполнительной власти, которой будет доверять народ, готов сразу же подать в отставку". Но успел подписать несколько важных законов, так, 15 марта Турчинов подписал закон о создании Национальной гвардии Украины, при его правлении начался процесс запрета Коммунистической партии. Начата АТО в Донецкой и Луганской областях. Верховная Рада приняла ряд необходимых законов для введения безвизового режима с Евросоюзом.

Александр Турчинов во время АТО Фото: Соцсети

С 2014 по 2019 год был секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. Турчинов женат, имеет сына Кирилла.

Александр Турчинов — почему его прозвали "кровавым пастором"

В отличие от большинства украинских политиков, которые являются православными, Александр Турчинов является практикующим баптистом. Он является членом церкви евангельских христиан-баптистов "Слово жизни", в которой крестился в 1999 году. Но именно пастором он никогда не был.

В 2014 году, когда было начато АТО, а Турчинов исполнял обязанности президента Украины, росСМИ пытались очернить политика, и противопоставляли его веру более привычному православию. Его называли "пастором", а потом добавили еще и "кровавого" из-за того, что он отдал приказ применить вооруженные силы против пророссийских боевиков и сепаратистов на Донбассе.

Но прозвище стало ироничным, потому что в украинских соцсетях появилась куча мемов с Турчиновым в образе мстителя. В 2014 году, отвечая на вопрос журналиста, знает ли он о существовании прозвища и как к нему относится, Турчинов сказал: "Вы знаете, когда в некоторых социальных сетях прошла информация о том, что назначение кровавого пастора привело к обвалу рубля, то я считаю, что это просто совпадение".

Александр Турчинов сам шутил над "кровавым пастором"

"Вы знаете, как-то уже привык. Это прозвище придумали российские пропагандисты, для того, чтобы, как они считали, унизить и оскорбить, но меня часто называли "пастором", и их сообщение, что я "кровавый", что мои руки в крови российских военных, российских патриотов, — я к этому привык и не обращаю внимания", — говорил Турчинов.

"Кровавым пастором" Турчинова называют до сих пор.

Напомним, в 2023 году Александр Турчинов показал запуск ракет "Нептун", которые потопили российский крейсер "Москва".

Интересно, но недавно депутат из Северной Македонии перепутала председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука с бывшим спикером Александром Турчиновым во время своей встречи с ним в Швеции.