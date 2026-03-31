Олександру Турчинову — 62 роки: де зараз "кривавий пастор" та чим він займається

Політична кар'єра Олександра Турчинова розпочалась ще за часів Радянського Союзу, довгий час він був чи не найвідомішою персоною України та долучився до створення низки важливих законів. Але зараз політик зосередився на написанні книжок, на публіці з'являється нечасто та скоріш за все день народження не стане винятком.

31 березня Турчинову, відомому українцю, який так лякав росіян, що вони навіть вигадали йому спеціальне прізвисько, виповнюється 62 роки. Він майже зник з політичної арени, пише книжки та був в теробороні. Фокус дізнався, чим зараз займається один із найвідоміших українських політиків, який встиг навіть побувати в кріслі президента.

Від початку повномасштабної війни в Україні, колишній народний депутат Олександр Турчинов вступив у територіальну оборону. Також він зазначав, що приєднався до ЗСУ. У той період він публікував у Facebook фотографії у військовій формі, також він закликав вступати у тероборону Києва.

Олександр Турчинов в 2022 році Фото: Соцмережі

Але немає достовірних даних про те, де саме він служив і чи продовжує службу. Також він є керівником Центрального штабу "Європейської солідарності".

В 2022 році російські пропагандисти поширили повідомлення, що нібито Олександр Турчинов є ціллю російських військ, як і деякі інші українські політики. Турчинов сказав, що "ненависть Путіна і Ко" до себе сприймає, як нагороду за "руйнацію їх планів". А, отримавши на день народження торт із головою Путіна, політик пожартував, що голову розрізав, і, як він і передбачав, мізків там зовсім немає.

Торт, який подарували Турчинову на день народження в 2022 році Фото: Соцмережі

У вересні 2025 року Олександр Турчинов вперше за довгий час з'явився на публіці. Він був у Львові на похороні убитого Андрія Парубія.

У жовтні 2025 року у Львові у рамках "Форуму видавців" відбулася презентація книги Турчинова "Революція". Журналістам виданню колишній політик розповів, що він продовжує писати наступну книгу про повномасштабну війну.

Презентація книги "Революція" у Львові Фото: соцмережi

"Робота над третьою книгою ще не завершилась, тому що, на жаль, війна ще триває", - сказав Турчинов та зазначив, що книгу "Революція" він присвятив Андрію Парубію та Героям Небесної Сотні.

У Олександра Турчинова є персональний сайт, але новини там з'являються нечасто.

Цікаво, але Олександр Турчинов пише не тільки наукові статті, чи книги. В 2008 році в кінопрокат РФ та України вийшов трілер "Ілюзія страху", знятий по книзі Олександра Турчинова. Фільм був висунутий від України на нагородження кінопремію "Оскар". Головні ролі зіграли російські актори.

Олександр Турчинов — шлях від комсомольця до "кривавого пастора"

Олександр Турчинов народився у Дніпропетровську в 1964 році в родині. Його батько, Валентин Турчинов був відомим радянським спортсменом і тренером, майстром спорту СРСР з волейболу та гандболу.

Олександр Турчинов в юності Фото: Соцмережі

Політичну кар'єру Турчинов почав ще за часів Радянського союзу. В 1987—1990 роки він був секретар райкому комсомолу та завідувачем відділу агітації і пропаганди Дніпропетровського обкому комсомолу. Виступив одним з координаторів Демократичної платформи в КПРС, що агітувала за оновлення, децентралізацію Компартії, за що і позбувся партквитка.

Після розвалу СРСР Турчинов був призначений на посаду голови Комітету з роздержавлення і демонополізації виробництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

А в 1993 році був призначений радником прем'єр-міністра України Леоніда Кучми з питань мікроекономіки. Тоді ж Турчинов створив партію Всеукраїнське об'єднання "Громада". В 1998 році став народним депутатом. Однак з керівництва партії він вийшов після конфлікту з Павлом Лазаренком і разом із Юлією Тимошенко в1999 році створив нову партію Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина". У 2000-х Олександр Турчинов вів активне політичне життя, активно долучався до масштабних протестних акцій "Повстань, Україно!", в 2004 році став один з лідерів Помаранчевої революції. Також був одним із заступників керівника виборчого штабу Віктора Ющенка.

Олександр Турчинов та Юлія Тимошенко Фото: Соцмережі

У лютому — вересні 2005 року обіймав посаду Голови Служби безпеки України. В 2007 році указом президента Віктора Ющенка був призначений першим заступником Секретаря Ради національної безпеки та оборони України.

Також був першим віцепрем'єр-міністром України (19 грудня 2007 — 11 березня 2010).

В 2014 році, після втечі 4-го президента України Віктора Януковича під час Революції Гідності до Москви, був в.о. президента України.

В президентському кріслі Турчинов був до червня 2014 року. Як він сам казав, він "не прагнув цих посад і після відновлення виконавчої влади, якій буде довіряти народ, готовий відразу ж подати у відставку". Але встиг підписати кілька важливих законів, так, 15 березня Турчинов підписав закон про створення Національної гвардії України, за його правління почався процес заборони Комуністичної партії. Розпочато АТО в Донецькій та Луганській областях. Верховна Рада ухвалила низку необхідних законів для запровадження безвізового режиму з Євросоюзом.

Олександр Турчинов під час АТО Фото: Соцмережі

З 2014 по 2019 рік був секретарем Ради національної безпеки і оборони України. Турчинов одружений, має сина Кирила.

Олександр Турчинов — чому його прозвали "кривавим пастором"

На відміну від більшості українських політиків, які є православними, Олександр Турчинов є практикуючим баптистом. Він є членом церкви євангельських християн-баптистів "Слово життя", в якій хрестився в 1999 році. Але саме пастором він ніколи не був.

В 2014 році, коли було розпочато АТО, а Турчинов виконував обов'язки президента України, росЗМІ намагались очорнити політика, та протиставляли його віру більш звичному православ'ю. Його називали "пастором", а потім додали ще й "кривавого" через те, що він віддав наказ застосувати збройні сили проти проросійських бойовиків та сепаратистів на Донбасі.

Але прізвисько стало іронічним, бо в українських соцмережах з'явилась купа мемів із Турчиновим в образі месника. В 2014 році, відповідаючи на запитання журналіста, чи знає він про існування прізвиська і як до нього ставиться, Турчинов сказав: "Ви знаєте, коли в деяких соціальних мережах пройшла інформація про те, що призначення кривавого пастора призвело до обвалу рубля, то я вважаю, що це просто збіг".

Олександр Турчинов сам жартував над "кривавим пастором"

"Ви знаєте, якось уже звик. Це прізвисько придумали російські пропагандисти, для того, щоб, як вони вважали, принизити і образити, але мене часто називали "пастором", і їхній допис, що я "кривавий", що мої руки в крові російських військових, російських патріотів, – я до цього звик і не звертаю уваги", – казав Турчинов.

"Кривавим пастором" Турчинова називають і досі.

Нагадаємо, в 2023 році Олександр Турчинов показав запуск ракет "Нептун", які потопили російський крейсер "Москва".

Цікаво, але недавно депутатка із Північної Македонії переплутала голову Верховної Ради Руслана Стефанчука із колишнім спікером Олександром Турчиновим під час своєї зустрічі з ним у Швеції.