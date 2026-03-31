"Подрывник взорвался в руках. Я увидел: конечностей нет", — как ветеран после ампутации открыл собственный бизнес

Ветеран из Запорожской области Сергей Жуковский всю свою сознательную жизнь стремился к самостоятельности и независимости. Именно поэтому в начале нулевых он решил стать предпринимателем и достиг в этом деле больших успехов. Полномасштабная война изменила все.

Мужчина пошел добровольцем и в результате несчастного случая потерял руки. Тогда мир Сергея рухнул. Оказавшись в новой реальности, мужчина потерял даже бытовую самостоятельность. Не сломался. Поднялся снова и даже открыл новый бизнес. Свою историю защитник рассказал нашему изданию.

Шесть раз "штурмовал" военкомат

Первая работа Сергея была на заводе. Но в 2005 году он уволился, получил грант и начал первое собственное дело — рекламное агентство. Затем был IT-бизнес, торговля строительными материалами, а перед полномасштабным вторжением РФ занимался изготовлением и проектированием запчастей для сельскохозяйственной техники.

- У меня было все: оборудование, станки, станки, работники, офис, производственное помещение, — вспоминает Сергей.

Мужчина мечтал, что когда-то передаст бизнес своим сыновьям, однако "большая" война внесла коррективы в эти планы.

Сергей Жуковский

- Я до последнего не верил, что будет полномасштабное вторжение, пока 24 февраля 2022 года утром мне не позвонили знакомые и сказали, что началась война, — говорит ветеран.

Когда над домом мужчины пролетела крылатая ракета и стало понятно, что ситуация угрожающая, Сергей взял семью и вывез ее из Токмака на запад Украины.

- Я собирался вернуться назад, но в горах тогда выпал снег и я не смог выехать. А на следующий день пришло сообщение от знакомых из Токмака, что гражданское население уже расстреливают. И я тогда понял, что потерял все, — рассказывает мужчина.

Сергей не служил срочную службу, не был военнообязанным. Но бездействовать не мог.

- Я смотрел на то, что происходило: местные ребята стояли в очередях в военкоматы. От Львова война была далеко, но за мою землю, мой дом, шли воевать ребята из Западной Украины, а я сижу. Разве это правильно? И я принял решение идти штурмовать военкомат. Я был готов пожертвовать собой. Понимал, что могу не вернуться, — признается боец.

Штурмовать военкомат пришлось почти в буквальном смысле слова — целых три месяца Сергея не хотели брать в ВСУ. Отец мужчины был танкистом еще в советское время, и Сергей им очень гордился, но его самого не брали в армию из-за проблем со здоровьем.

- Шесть раз я ходил в военкомат просился, дважды приходил уже с вещами. Только с седьмого раза я присоединился к ВСУ, — говорит военный.

В ряды ВСУ защитник попал в июне 2022 года, получив специальность водителя БТР. Служил в 80-й десантно-штурмовой бригаде, воевал на Харьковщине, участвовал в контрнаступлении. Потом была Луганщина, Донецкая область. Во время штурма Кременной в декабре 2022 года, мужчина получил первое ранение: обломки попали в плечо, ноги и копчик. Один обломок так до сих пор и не вытащили врачи.

Но после ранения военный вернулся на службу. За это время он прошел путь от рядового солдата до командира десантно-штурмового взвода и получил звание младшего лейтенанта.

- Не могу сказать, что не испытывал страха на войне, но я всегда больше волновался за жену и детей, — говорит Сергей.

"Подрывник взорвался у меня в руках"

Второе, ранение, которое и стало роковым, мужчина получил при достаточно трагических обстоятельствах.

- Во время выхода на Запорожское контрнаступление и боевого слаживания в составе 82-й бригады мы работали со взрывчаткой. Но взрыватель (специальное устройство для инициирования подрыва основного заряда боеприпасов, — Ред.) взорвался раньше времени. Он должен был взорваться через 15 секунд, а взорвался через пять прямо у меня в руках. И я сразу увидел, что конечности у меня отсутствуют, — тяжело вспоминает боец.

Побратимы мгновенно наложили турникеты Сергею и эвакуировали, но боль от травмы была просто невыносимой.

- Меня часто спрашивают, в какой момент было больше всего больно. Могу сказать, что больше всего болело в тот час, когда на руках были турникеты. Это самая большая боль, которую я чувствовал за всю жизнь, она пронизывала до костей, до позвоночника, — говорит Сергей.

Травмы мужчины были настолько тяжелыми, что врачам, конечно, ничего больше не оставалось, кроме как ампутировать военному руки. Первые дни после операции были самыми тяжелыми в жизни мужчины.

- Возникали даже мысли покончить с жизнью. Мне на тот момент казалось, что все, жизнь на этом закончилась, потому что я не смогу самостоятельно ни в уборную сходить, ни поесть, ничего. Я считал, что уже не являюсь полноценным человеком, — признается ветеран.

Но восприятие жизни в корне изменилось, когда впервые после ампутации Сергей увидел своих сыновей.

- Жена подготовила малых, я зашел в квартиру, они подбежали, обняли меня и в этот момент я понял, что ради этих пацанов я должен двигаться дальше. И теперь меня не остановить, — говорит мужчина.

"Хочешь делать? Бери и делай"

Со временем Сергей протезировался и начал восстанавливать самостоятельность. Шаг за шагом.

- Здесь важно желание. Захочешь есть — научишься с любыми протезами и даже без протезов. Кроме того, большой вклад в то, что я теперь самостоятельный, сделала жена. Она мне всегда говорила: "Хочешь делать? Бери и делай". Например, я приматывал стилус к руке и так учился работать с телефоном. Со временем научился самостоятельно мыться и стал полностью мобильным. Просто на все нужно время, — рассказывает боец.

Одним из поворотных моментов стала встреча ветерана с американкой, у которой с детства отсутствовали руки.

- Так она своему ребенку ногами заплетает косы, делает себе макияж и полностью сама себя обслуживает. Когда я это увидел, меня это очень вдохновило: девушка все может, то почему я не могу? — говорит Сергей.

Мечтает о франшизе для ветеранов

Получив бытовую независимость, мужчина стал задумываться над тем, что же делать дальше в жизни. В это время предпринимательская жилка дала о себе знать.

- Я много лет был предпринимателем и мало на кого работал. У меня всегда была жизненная тяга к самостоятельности и независимости. Я понимал, что не смогу заниматься тем, что делал раньше: крутить гайки, делать чертежи, но я могу заниматься чем-то другим, — рассказывает ветеран.

В протезном центре Сергея пригласили на кружок предпринимательства. Сначала он отнесся к этому скептически, ведь много лет до "большой" войны занимался собственным делом, а потому не верил, что его могут чему-то научить. Но защитник все же попробовал.

- Мы ездили на экскурсии по бизнесам, в том числе ветеранским. И я понял, что есть такие же люди, как я, ветераны, они занимаются бизнесом, у них все получается, то почему у меня с моим опытом не получится? — говорит мужчина.

На финальном этапе обучения Сергею надо было придумать идею для бизнеса и защитить проект. Концепцию подсказал старший сын, который придумал делать мясные снеки, которыми он сам очень любил лакомиться. Сразу же родилось и название: "Сушеная радость". И дело "полетело".

Начинал ветеран с маленькой кухни, но привлекая много грантов, мужчина смог масштабироваться и сейчас имеет два отдельных производственных помещения.

Сейчас защитник мечтает выйти со своим товаром на полки крупных сетевых супермаркетов и даже сделать франшизу, которую смогут использовать только ветераны.

- Если побратим будет иметь вдохновение, жажду предпринимательской деятельности и стремление чего-то достичь в жизни через этот бизнес, то я с радостью ему помогу, — резюмировал Сергей Жуковский.

Украинцы с инвалидностью могут получить помощь на сайте организации EnableMe Ukraine. Задать вопрос эксперту и получить бесплатную помощь вы можете в сообществе EnableMe.