В одесском зоопарке умерла львица: активистка требует увольнения директора

В зоопарке Одессы на 23-м году жизни умерла львица. Блогер и журналистка Анжелика Карапетян из-за смерти животного требует отстранить от должности директора зоопарка.

Активистка утверждает, что львица умерла еще 11 марта, однако об этом стало известно только сейчас, из ответа на запрос в экоинспекцию. Об этом Карапетян написала на своей странице в Facebook.

"Умер лев в Одесском зоопарке! Согласно ответу на запрос в экоинспекцию, нам сообщили, что лев умер 11 марта 2026 года", — рассказала журналистка.

Она отметила, что причины смерти животного не разглашают, а в зоопарке об этом не предоставили никаких документов. В то же время Карапетян обратила внимание, что за менее чем два месяца в зоопарке Одессы умерло не одно животное.

"В период проведения комиссии, с 19.01 по 10.03, умерло не одно животное, что было скрыто от меня и других членов комиссии по проверке зоопарка", — говорится в заметке журналистки.

Відео дня

Скриншот | сообщение активистки о смерти львицы в одесском зоопарке

В конце сообщения Карапетян призвала не продлевать договор с директором зоопарка Игорем Биляковым, который, по ее словам, должен закончиться в апреле.

Смерть львицы в одесском зоопарке: ответ руководства

Директор зоопарка Игорь Беляков отреагировал на обвинения Карапетян. На своей странице в Facebook он ответил активистке, что она "сознательно" или "по безграмотности" не указала в заметке, что львица умерла на 23-м году жизни.

"Когда умирает наше животное, это очень печально для нас. Но госпожа Анжелика или сознательно, или по безграмотности, не сказала, что львица умерла на двадцать третьем году жизни", — отметил Беляков.

Он утверждает, что в переводе на человеческий возраст это составляет более 100 лет, и что львы редко когда доживают до такого возраста.

"И это является доказательством того, что наша львица всю жизнь имела качественный уход", — подчеркнул директор.

Скриншот | ответ директора зоопарка на обвинения в смерти львицы

Беляков также призвал Карапетян "рассекретить истинную цель" обвинений против зоопарка.

