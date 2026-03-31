Рысь Степан из киевского зоопарка стал звездой сети (фото)

Рысь из Киевского зоопарка во время новой фотосессии заметно набрала вес после зимы. Как отметили пользователи соцсетей многие из них узнали себя весной.

Новые фотографии рыси по имени Степан появились на странице заведения в Facebook.

На обнародованных фото рысь Степан наслаждается первым весенним солнцем зоопарка. Под роскошной шубой животного заметен слой жирка, который помогал ему пережить холодную зиму в Украине.

Рысь Степан Фото: Киевский зоопарк

В зоопарке по этому поводу пошутили и добавили, что "диетологи и физиотерапевты уже готовят Степана к пляжному сезону".

Рысь Степан из Киевского зоопарка Фото: Киевский зоопарк

"Наш невероятный рысь Степан наслаждается весенним теплом, даже не догадываясь что его мимишные фотографии разошлись мемами в соцсетях. А пока наши диетологи и физиотерапевты готовят Степана к пляжному сезону, вы можете наведаться и полюбоваться этим чрезвычайным котиком", — говорится в заметке.

Відео дня

Пользователи сети не перестают восхищаться "почтенным" видом Степана после зимы.

"Судя по взгляду Степана — он нашел свой смысл жизни, а в спортзалы ходите сами".

"Он у вас явно холодильники взламывает ночью!".

"Выглядит как домашняя кошка, которую любят баловать вкусняшками".

"К следующей зиме готов" и "Все мы немного Степан".

Судя по взгляду Степана — он нашел свой смысл жизни, а в спортзалы ходите сами. Редкий случай рыси-круасанчика. Где-то у кого-то из работников зоопарка в любимцах ходит

Напомним, что одинокая обезьянка Панч умилила сеть объятиями с игрушкой. Детеныш японской макаки по имени Панч в японском зоопарке Итикава в префектуре Тиба к востоку от Токио покинул мать сразу после рождения. Плюшевый орангутан заменил малышу маму, а вскоре в сети появилось видео, в котором Панча вычесывает другая обезьяна.

Также Фокус писал, что карликовый олень набросился на огромного носорога. В зоопарке польского Вроцлава миниатюрный олень атаковал носорога, который в несколько раз его тяжелее и крупнее. Эта сцена поединка животных стала вирусной в социальных сетях.