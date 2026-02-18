Одинокая обезьянка Панч умилила сеть объятиями с игрушкой: теперь детеныш нашел друзей (видео)

Детеныша японской макаки по имени Панч в японском зоопарке Итикава в префектуре Тиба к востоку от Токио бросила мать сразу после рождения. Плюшевый орангутан заменил малышу маму, а вскоре в сети появилось видео, в котором Панча вычесывает другая обезьяна.

Видео с брошенным детенышем обезьяны Панчем распространяется в соцсетях. Японское издание The Mainichi рассказало историю обезьянки, которая нашла утешение в плюшевой игрушке, а теперь уже обзавелась новыми друзьями.

6-месячный самец японской макаки Панч живет в вольере "Обезьянья гора". Он родился 26 июля 2025 года весом в 500 граммов, а истощенная родами самка в летнюю жару не проявила к нему никакого ингтереса. После того, как его бросила мать, детеныша выкормили молоком с рук работники зоопарка.

Брошенная обезьяна Панч нашла утешение в игрушке

24-летний смотритель Косуке Шикано рассказал, что маленькие обезьяны начинают цепляться за мех матерей вскоре после рождения, чтобы чувствовать комфорт и наращивать мышцы. Поскольку у Панча такой возможности не было, ему пробовали давать заменители, в частности свернутые полотенца и различные мягкие игрушки. Больше всего малышу понравился плюшевый орангутан.

"Из-за меха мягкого животного его было легко схватить, а его внешний вид также похож на обезьяний, что, вероятно, давало ощущение безопасности", — пояснил Шикано.

После того, как смотрители уходили из зоопарка на ночь, Панч прижимался к плюшевой обезьяне, чтобы уснуть. Орангутан фактически стал для него суррогатной матерью.

Сотрудники зоопарка постепенно увеличивали время, которое Панч проводил в вольере, чтобы он лучше акклиматизировался. Полностью его перевели в отряд 19 января — и поначалу другие обезьяны относились к нему с осторожностью. Порой он боялся подходить к другим животным и не хотел отпускать плюшевую игрушку.

История обезьяны Панча умилила соцсети

Панч привлек много внимания в соцсетях, многие люди делились эмоциональными сообщениями о его истории. Пользователи признавались, что просматривать новые видео с обезьянкой стало для них ежедневной рутиной.

"Видеть, как Панч держится, заставляет меня плакать", — писал один из комментаторов.

Руководитель отдела зоопарков и ботанических садов муниципального правительства Итикавы Такаши Ясунага, который создал хештег #HangInTherePunch, рассказал журналистам, что рад огласке истории Панча.

"Кажется, что количество посетителей явно возросло по сравнению с обычными годами", — сказал он.

Панч уже вырос и стал весить около 2 кг. Смотрители еще продолжают кормить его с рук, но он постепенно привыкает к "Обезьяньей горе" и активнее взаимодействует с другими макаками. На одном из последних видео можно увидеть, как взрослая обезьяна вычесывает малыша и выбирает из его меха блох. На других роликах он уже играет и бегает с другими обитателями вольера.

"Даже когда его ругают другие обезьяны, он быстро приходит в себя. Он психологически сильный", — отметил Шикано.

Вольер с Панчем собирает большие толпы посетителей.

"Видеть его вживую еще милее. Он до сих пор не может отпустить плюшевую игрушку, но я хочу наблюдать, как он постепенно интегрируется", — сказал один из посетителей, 57-летний мужчина из соседнего Фунабаши.

