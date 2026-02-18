Самотня мавпочка Панч розчулила мережу обіймами з іграшкою: тепер дитинча знайшло друзів (відео)

Дитинча японської макаки на ім'я Панч в японському зоопарку Ітікава в префектурі Тіба на схід від Токіо покинула матір одразу після народження. Плюшевий орангутан замінив малюку маму, а невдовзі в мережі з'явилося відео, у якому Панча вичісує інша мавпа.

Відео з покинутим дитинчам мавпи Панчем поширюється в соцмережах. Японське видання The Mainichi розповіло історію мавпеняти, яке знайшло розраду в плюшевій іграшці, а тепер уже обзавелося новими друзями.

6-місячний самець японської макаки Панч живе у вольєрі "Мавпяча гора". Він народився 26 липня 2025 року вагою в 500 грамів, а виснажена пологами самка в літню спеку не виявила до нього жодного інгтересу. Після того, як його покинула мати, дитинча вигодували молоком з рук працівники зоопарку.

Покинута мавпа Панч знайшла розраду в іграшці

24-річний доглядач Косуке Шікано розповів, що маленькі мавпи починають чіплятися за хутро матерів невдовзі після народження, щоб відчувати комфорт і нарощувати м'язи. Оскільки у Панча такої можливості не було, йому пробували давати замінники, зокрема згорнуті рушники та різноманітні м'які іграшки. Найбільше малюку сподобався плюшевий орангутан.

"Через хутро м’якої тварини її було легко схопити, а її зовнішній вигляд також схожий на мавпячий, що, ймовірно, давало відчуття безпеки", — пояснив Шікано.

Після того, як доглядачі йшли з зоопарку на ніч, Панч пригортався до плюшевої мавпи, щоб заснути. Орангутан фактично став для нього сурогатною матір'ю.

Співробітники зоопарку поступово збільшували час, який Панч проводив у вольєрі, щоб він краще акліматизувався. Повністю його перевели до загону 19 січня — і спочатку інші мавпи ставилися до нього з обережністю. Часом він боявся підходити до інших тварин і не хотів відпускати плюшеву іграшку.

Історія мавпи Панча розчулила соцмережі

Панч привернув багато уваги в соцмережах, багато людей ділилися емоціними дописами про його історію. Користувачі зізнавалися, що переглядати нові відео з мавпочкою стало для них щоденною рутиною.

"Бачити, як Панч тримається, змушує мене плакати", — писав один із коментаторів.

Керівник відділу зоопарків та ботанічних садів муніципального уряду Ітікави Такаші Ясунага, який створив гештеґ #HangInTherePunch, розповів журналістам, що радий розголосу історії Панча.

"Здається, що кількість відвідувачів явно зросла порівняно зі звичайними роками", — сказав він.

Панч уже виріс і став важити близько 2 кг. Доглядачі ще продовжують годувати його з рук, та він поступово звикає до "Мавп'ячої гори" та активніше взаємодіє з іншими макаками. На одному з останніх відео можна побачити, як доросла мавпа вичісує малюка та вибирає з його хутра бліх. На інших роликах він уже грає та бігає з іншими мешканцями вольєра.

"Навіть коли його лають інші мавпи, він швидко оговтується. Він психологічно сильний", — зазначив Шікано.

Вольєр з Панчем збирає великі натовпи відвідувачів.

"Бачити його наживо ще миліше. Він досі не може відпустити плюшеву іграшку, але я хочу спостерігати, як він поступово інтегрується", — сказав один із відвідувачів, 57-річний чоловік із сусіднього Фунабаші.

