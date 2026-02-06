Уявні друзі є не тільки в людей: шимпанзе вперше влаштував казкове чаювання (відео)

Перший в історії лабораторний експеримент натякає на те, що уява може бути притаманна не тільки людині — мавпа в неволі, імовірно, також може мати уяву.

До двох років більшість дітей уже вміють грати в рольові ігри — вони перетворюють свої спальні на казкові замки і влаштовують уявні чаювання. Раніше здатність створювати щось із нічого здавалася унікальною для людини і вважалася основою творчості, яка призвела до появи нових видів мистецтва, музики і багато чого іншого, пише Science Alert.

Однак тепер, вперше в історії лабораторний експеримент натякає, що мавпи в неволі, схоже, можуть володіти уявою. За словами співавтора дослідження Крістофера Крупеньє з Університету Джонса Гопкінса, результати вказують на те, що коріння здатності до уяви насправді зовсім не унікальне для людини, як вважалося раніше.

Канзі — бонобо, який виріс у лабораторії — став майстром спілкування з людьми за допомогою графічних символів. За словами вчених, самець комбінував різні символи, щоб надати їм нового значення, і врешті-решт навчився створювати прості кам'яні знаряддя. Однак вчені задавалися питанням, чи здатний Канзі грати в рольові ігри — простими словами, чи здатний він зображати реальність, знаючи, що це не так.

Зазначимо, що раніше надходили повідомлення про самок шимпанзе в дикій природі, які тримали палички, як немовлят, а також про шимпанзе в неволі, які тягали по землі уявні кубики після гри зі справжніми. Але уява абстрактна, а тому складно зрозуміти, що насправді відбувається в головах мавп — наприклад, вони могли просто наслідувати дослідників або приймати уявні предмети за реальні.

У новому дослідженні вчені адаптували методику вивчення маленьких дітей, щоб влаштувати для Канзі вечірку з соком. Вони налили уявний сік із глечика у дві чашки, а потім вдали, що спустошили тільки одну. Вони запитали Канзі, яку чашку він хоче, і він вказував на чашку, у якій усе ще був уявний сік, у 68% випадків.

Команда також провела тест зі справжнім соком, щоб переконатися, що Канзі не плутає реальність із вигаданим. Канзі вибирав справжній сік замість уявного майже у 80% випадків — вважається, що це вказує на те, що він справді може розрізняти справжній і уявний сік.

Учені також провели третій експеримент, у якому штучний виноград поміщали у дві банки — результати були аналогічними.

Утім, не всі вчені переконані, що Канзі справді грає в уявну гру, подібно до людей. Наприклад, за словами порівняльного психолога з Університету Дьюка Майкла Томаселло, існує різниця між уявою того, як сік наливають у чашку, та підтриманням ілюзії, що цей сік справжній. Дослідник вважає, що потрібен додатковий експеримент, який покаже, як Канзі сам робить вигляд, що наливає сік у склянку.

Зазначимо, що Канзі виріс серед людей, а тому складно сказати, чи поширюються його здібності на всіх мавп, чи зумовлені його вихованням. На жаль, Канзі помер минулого року у віці 44 років.

