Воображаемые друзья есть не только у людей: шимпанзе впервые устроил сказочное чаепитие (видео)

Первый в истории лабораторный эксперимент намекает на то, что воображение может быть присуще не только человеку — обезьяна в неволе, вероятно, также может обладать воображением.

К двум годам большинство детей уже умеют играть в ролевые игры — они превращают свои спальни в сказочные замки и устраивают воображаемые чаепития. Ранее способность создавать что-то из ничего казалась уникальной для человека и считалась основой творчества, которая привела к появлению новых видов искусства, музыки и многого другого, пишет Science Alert.

Однако теперь, впервые в истории лабораторный эксперимент намекает, что обезьяны в неволе, похоже, могут обладать воображением. По словам соавтора исследования Кристофера Крупенье из Университета Джонса Хопкинса, результаты указывают на то, что корни способности к воображению на самом деле вовсе не уникальны для человека, как считалось ранее.

Канзи — бонобо, выросший в лаборатории — стал мастером общения с людьми при помощи графических символов. По словам ученых, самец комбинировал разные символы, чтобы придать им новое значение, и в конце концов научился создавать простые каменные орудия. Однако ученые задавались вопросом, способен ли Канзи играть в ролевые игры — простыми словами, способен ли он изображать реальность, зная, что это не так.

Отметим, что ранее поступали сообщения о самках шимпанзе в дикой природе, которые держали палочки, как младенцев, а также о шимпанзе в неволе, которые таскали по земле воображаемые кубики после игры с настоящими. Но воображение абстрактно, а потому сложно понять, что на самом деле происходит в головах обезьян — например, они могли просто подражать исследователям или принимать воображаемые предметы за реальные.

В новом исследовании ученые адаптировали методику изучения маленьких детей, чтобы устроить для Канзи вечеринку с соком. Они налили воображаемый сок из кувшина в две чашки, а затем сделали вид, что опустошили только одну. Они спросили Канзи, какую чашку он хочет, и он указывал на чашку, в которой все еще был воображаемый сок, в 68% случаев.

Команда также провела тест с настоящим соком, чтобы убедиться, что Канзи не путает реальность с вымышленным. Канзи выбирал настоящий сок вместо воображаемого почти в 80% случаев — считается, что это указывает на то, что он действительно может различать настоящий и воображаемый сок.

Ученые также провели третий эксперимент, в котором искусственный виноград помещали в две банки — результаты были аналогичными.

Впрочем, не все ученые убеждены, что Канзи действительно играет в воображаемую игру, подобно людям. Например, по словам сравнительного психолога из Университета Дьюка Майкла Томаселло, существует разница между представление того, как сок наливается в чашку и поддержанием иллюзии, что этот сок настоящий. Исследователь считает, что требуется дополнительный эксперимент, который покажет, как Канзи сам делает вид, что наливает сок в стакан.

Отметим, что Канзи вырос среди людей, а потому сложно сказать, распространяются ли его способности на всех обезьян или же обусловлены его воспитанием. К сожалению, Канзи умер в прошлом году в возрасте 44 лет.

