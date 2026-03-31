Рись Степан з київського зоопарку став зіркою мережі (фото)

Рись з Київського зоопарку під час нової фотосесії помітно набрав вагу після зими. Як відзначили користувачі соцмереж багато з них впізнали себе навесні.

Нові світлини рисі на ім’я Степан з'явилися на сторінці закладу у Facebook.

На оприлюднених фото рись Степан насолоджується першим весняним сонцем зоопарку. Під розкішною шубою тварини помітний шар жирку, який допомагав йому пережити холодну зиму в Україні.

Рись Степан Фото: Київський зоопарк

У зоопарку з цього приводу пожартували і додали, що "дієтологи та фізіотерапевти вже готують Степана до пляжного сезону".

Рись Степан з Київського зоопарку Фото: Київський зоопарк

"Наш неймовірний рись Степан насолоджується весняним теплом, навіть не здогадуючись що його мімішні світлини розійшлися мемами у соцмережах. А поки наші дієтологи та фізіотерапевти готують Степана до пляжного сезону, ви можете навідатись та помилуватись цим надзвичайним котиком", — йдетьяс у дописі.

Користувачі мережі не перестають захоплюватися "поважним" виглядом Степана після зими.

"Судячи з погляду Степана – він знайшов свій сенс життя, а у спортзали ходіть самі".

"Він у вас явно холодильники зламує вночі!".

"Виглядає як домашня киця, яку люблять балувати смаколиками".

"До наступної зими готовий" та "Всі ми трохи Степан".

