В одеському зоопарку померла левиця: активістка вимагає звільнення директора

У зоопарку Одеси на 23-му році життя померла левиця. Блогерка та журналістка Анжеліка Карапетян через смерть тварини вимагає усунути з посади директора зоопарку.

Активістка стверджує, що левиця померла ще 11 березня, однак про це стало відомо тільки зараз, із відповіді на запит до екоінспекції. Про це Карапетян написала на своїй сторінці у Facebook.

"Помер лев в Одеському зоопарку! Згідно з відповіддю на запит до екоінспекції, нам повідомили, що лев помер 11 березня 2026 року", — розповіла журналістка.

Вона зазначила, що причини смерті тварини не розголошують, а у зоопарку про це не надали жодних документів. Водночас Карапетян звернула увагу, що за менш ніж два місяці у зоопарку Одеси померла не одна тварина.

"У період проведення комісії, з 19.01 по 10.03, померла не одна тварина, що було приховано від мене та інших членів комісії з перевірки зоопарку", — йдеться у дописі журналістки.

Скриншот | допис активістки про смерть левиці в одеському зоопарку

Наприкінці допису Карапетян закликала не продовжувати договір з директором зоопарку Ігорем Біляковим, який, за її словами, має закінчитися у квітні.

Смерть левиці в одеському зоопарку: відповідь керівництва

Директор зоопарку Ігор Біляков відреагував на звинувачення Карапетян. На своїй сторінці у Facebook він відповів активістці, що вона "свідомо" або "з безграмотності" не вказала у дописі, що левиця померла на 23-му році життя.

"Коли помирає наша тварина, це дуже сумно для нас. Але пані Анжеліка або свідомо, або з безграмотності, не сказала, що левиця померла на двадцять третьому році життя", — зазначив Біляков.

Він стверджує, що у переведенні на людський вік це складає понад 100 років, і що леви рідко коли доживають до такого віку.

"І це є доказом того, що наша левиця все життя мала якісний догляд", — підкреслив директор.

Скриншот | відповідь директора зоопарку на звинувачення у смерті левиці

Біляков також закликав Карапетян "розсекретити справжню мету" звинувачень проти зоопарку.

