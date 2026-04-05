Украину накроет полярный холод: синоптики предупредили о похолодании

В Украину накануне Пасхи традиционно вернется похолодание. После достаточно теплого марта и начала апреля, Украину накроет новый циклон Rapunzel.

Из-за этого температура может падать до 0. Об этом рассказал начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань в комментарии изданию "Telegraf".

По его словам, 5 апреля будет достаточно теплым — температура будет достигать 13-18 градусов днем.

Однако уже с понедельника антициклон уступит северному циклону Rapunzel.

"Днем воздух еще успеет прогреться до +18-20°, но потом фронтальные разделы принесут кратковременные дожди, местами с грозами, и откроют путь вторжению полярного холода. Температурный фон стремительно начнет снижаться", — пояснил синоптик.

При этом с 7 по 9 апреля ожидается холодная и влажная погода. Периодически будут дожди, а ночью возможен мокрый снег.

"Среднесуточная температура снизится до уровня середины марта: ночью — вероятные заморозки до 0-5° мороза, днем — скромные 3-8° тепла", — отметил Постригань.

Синоптики прогнозируют, что похолодание продлится как минимум до Пасхи.

Напомним, что ранее мы также информировали, что синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий перед Пасхой с возвращением заморозков. В частности, по прогнозам, уже с 9-10 числа возможно снижение температуры до -3 градусов в ночные часы, особенно в северных и центральных регионах.

