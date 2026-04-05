Україну накриє полярний холод: синоптики попередили про похолодання

В Україні напередодні Великодня традиційно повернеться похолодання. Після достатньо теплого березня та початку квітня, Україну накриє новий циклон Rapunzel.

Через це температура може падати до 0. Про це розповів начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань у коментарі виданню "Telegraf".

За його словами, 5 квітня буде достатньо теплим — температура досягатиме 13-18 градусів вдень.

Однак вже з понеділка антициклон поступиться північному циклону Rapunzel.

"Вдень повітря ще встигне прогрітися до +18–20°, але потім фронтальні розділи принесуть короткочасні дощі, місцями з грозами, і відкриють шлях вторгненню полярного холоду. Температурний фон стрімко почне знижуватися", — пояснив синоптик.

При цьому з 7 по 9 квітня очікується холодна та волога погода. Періодично будуть дощі, а вночі можливий мокрий сніг.

"Середньодобова температура знизиться до рівня середини березня: вночі — ймовірні заморозки до 0–5° морозу, вдень — скромні 3–8° тепла", — зазначив Постригань.

Синоптики прогнозують, що похолодання триватиме щонайменше до Великодня.

Зокрема, за прогнозами, вже з 9–10 числа можливе зниження температури до -3 градусів у нічні години, особливо в північних і центральних регіонах.

