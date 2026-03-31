Квітень стартує з тепла і дощів: якою буде погода на Вербну неділю в Україні

1 квітня погода в Україні буде теплою, місцями з дощами. В більшості областей очікується +12 та +17 градусів.

Суттєве похолодання очікується лише в західних областях, де вдень температура повітря опуститься до +6 і +12 градусів, а у Карпатах ще нижче на кілька градусів. Про погоду в Україні повідомила синоптикиня Наталка Діденко у своєму Телеграм-каналі.

За її словами, дощі 1 квітня, будуть йти на скрізь. Найхолодніше буде у західній частині країни

"Дощі завтра — періодично, вплив південної циклонічності, лише в Криму переважно без опадів. Температура повітря в більшості областей України очікується протягом дня в межах +12+17 градусів. І лише острівець прохолоди утвориться в західних областях, вдень тут +6+12 градусів, у Карпатах ще нижче на кілька градусів", — розповіла синоптик, якою буде погода в Україні.

У Києві, за словами Діденко, 1 квітня очікується періодично дощ та тепла погода температурою повітря до +15 градусів.

"Прекрасний принц Квітень прийде до нас із приємним комфортним теплом, вдень +10+16 градусів, та з такими потрібними класними дощами, які запрошують на сцену дебютантів — зелені листочки, зволожують землю, розмивають рештки снігу та прибивають пилюку. І дуже сподіваюсь, заважатимуть бездумним паліям провокувати небезпечні пожежі", — зазначила Діденко.

Також Наталка Діденко повідомила, що погода в Україні на Вербну неділю передбачається теплою, а дощі можливі лише в південній частині країни.

24 березня синоптикиня Наталка Діденко попередила про нове похолодання. За декілька днів до України повернеться більш прохолодна погода, розповіла вона.

Нагадаємо, що у квітні в Україні очікується переважно нормальна для сезону погода з короткими періодами потепління та похолодання. Разом із тим, кількість опадів буде більшою, ніж у березні, і прогнозується до 80–130% від кліматичної норми. Такий прогноз зробив синоптик Ігор Кибальчич.