Апрель стартует с тепла и дождей: какой будет погода на Вербное воскресенье в Украине

1 апреля погода в Украине будет теплой, местами с дождями. В большинстве областей ожидается +12 и +17 градусов.

Существенное похолодание ожидается лишь в западных областях, где днем температура воздуха опустится до +6 и +12 градусов, а в Карпатах еще ниже на несколько градусов. О погоде в Украине сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Телеграмм-канале.

По ее словам, дожди 1 апреля, будут идти на везде. Холоднее всего будет в западной части страны

"Дожди завтра — периодически, влияние южной циклоничности, только в Крыму преимущественно без осадков. Температура воздуха в большинстве областей Украины ожидается в течение дня в пределах +12+17 градусов. И лишь островок прохлады образуется в западных областях, днем здесь +6+12 градусов, в Карпатах еще ниже на несколько градусов", — рассказала синоптик, какой будет погода в Украине.

В Киеве, по словам Диденко, 1 апреля ожидается периодически дождь и теплая погода температурой воздуха до +15 градусов.

"Прекрасный принц Апрель придет к нам с приятным комфортным теплом, днем +10+16 градусов, и с такими нужными классными дождями, которые приглашают на сцену дебютантов — зеленые листочки, увлажняют землю, размывают остатки снега и прибивают пыль. И очень надеюсь, будут мешать бездумным поджигателям провоцировать опасные пожары", — отметила Диденко.

Также Наталка Диденко сообщила, что погода в Украине на Вербное воскресенье предполагается теплой, а дожди возможны лишь в южной части страны.

24 марта синоптик Наталья Диденко предупредила о новом похолодании. Через несколько дней в Украину вернется более прохладная погода, рассказала она.

Напомним, что в апреле в Украине ожидается преимущественно нормальная для сезона погода с короткими периодами потепления и похолодания. Вместе с тем, количество осадков будет больше, чем в марте, и прогнозируется до 80-130% от климатической нормы. Такой прогноз сделал синоптик Игорь Кибальчич.