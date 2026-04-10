Porsche Panamera и Nissan Qashqai: сотрудница ТЦК из Хмельницкой области задекларировала автомобили по аномальным ценам

Специалистка отдела призыва Хмельницкого ТЦК и СП Алена Кольцова вместе с мужем приобрели в течение прошлых нескольких лет два автомобиля — Porsche Panamera и Nissan Qashqai — общей стоимостью 96 тысяч гривен.

Эта сумма составляла около 2,2 тысячи долларов на момент покупки, хотя их рыночная стоимость достигает до 40 тысяч долларов. Об этом свидетельствует декларация на сайте НАПК, пишет издание OBOZ.ua.

Согласно документу, в 2025 году Кольцова приобрела автомобиль Nissan Qashqai 2018 года выпуска. Если исследовать цены, то можно увидеть, что такой автомобиль стоит около 15-18 тысяч долларов. Однако чиновница купила его за 50 тысяч гривен (около 1,2 тысячи долларов по состоянию на прошлый год).

Скриншот декларации чиновницы

Журналисты нашли объявление о продаже этой машины, и выяснилось, что продавец хотел за нее около 13,6 тысячи долларов.

Зато муж Кольцовой Юрий в 2023 году купил автомобиль Porsche Panamera 2014 года выпуска. В декларации указано, что он потратил на покупку 46 тысяч гривен, хотя такой автомобиль сейчас стоит около 25 тысяч долларов. В 2023 году цены на такие автомобили колебались от 23 тысяч до 35 тысяч долларов.

Напомним, 8 апреля старший инструктор отделения рекрутинга и комплектования 1-го отдела Бучанского РТЦК и СП Олег Коломиец объяснил, откуда у него взялся более килограмма золота.

Также 1 апреля офицер отделения гражданско-военного сотрудничества Святошинского ТЦК Роман Данилишин, который сначала задекларировал 4716 ETH (Ethereum), после огласки в сети исправил декларацию.