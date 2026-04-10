Porsche Panamera і Nissan Qashqai: співробітниця ТЦК з Хмельниччини задекларувала автомобілі за аномальними цінами

Спеціалістка відділу призову Хмельницького ТЦК та СП Альона Кольцова разом із чоловіком придбали упродовж минулих кількох років два автомобілі — Porsche Panamera і Nissan Qashqai — загальною вартістю 96 тисяч гривень.

Ця сума становила близько 2,2 тисячі доларів на момент купівлі, хоча їхня ринкова вартість сягає до 40 тисяч доларів. Про це свідчить декларація на сайті НАЗК, пише видання OBOZ.ua.

Відповідно до документа, у 2025 році Кольцова придбала автомобіль Nissan Qashqai 2018 року випуску. Якщо дослідити ціни, то можна побачити, що такий автомобіль коштує близько 15-18 тисяч доларів. Проте посадовиця купила його за 50 тисяч гривень (близько 1,2 тисячі доларів станом на минулий рік).

Скриншот декларації посадовиці

Журналісти знайшли оголошення щодо продажу цієї машини, і з'ясувалося, що продавець хотів за неї близько 13,6 тисячі доларів.

Натомість чоловік Кольцової Юрій у 2023 році купив автомобіль Porsche Panamera 2014 року випуску. У декларації вказано, що він витратив на купівлю 46 тисяч гривень, хоча такий автомобіль зараз коштує близько 25 тисяч доларів. У 2023 році ціни на такі автомобілі коливалися від 23 тисяч до 35 тисяч доларів.

