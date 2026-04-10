"Умирать можно будет у себя во дворе": госпитализацию пациентов могут изменить, — Голубовская

Министерство здравоохранения Украины хочет ужесточить правила госпитализации пациентов, фактически разрешив направлять в стационар только тяжелобольных людей.

9 апреля завершилось обсуждение проекта приказа "Об утверждении стандарта "Рекомендуемые критерии госпитализации пациентов для оказания стационарной помощи" Об этом сообщает врач-инфекционист и президент общественной организации "Всеукраинская ассоциация инфекционистов" Ольга Голубовская, которая требует его серьезно доработать.

Профессор отмечает, что "стандарт" не может быть "рекомендованными критериями" — стандарт является обязательным к исполнению.

"Это чрезвычайно важный документ, цель которого, как всегда, ограничить ваш доступ к своевременному лечению. Стандарт в большей степени напоминает рекомендации, которыми мы руководствуемся при определении необходимости перевода госпитализации непосредственно в отделение интенсивной терапии и реанимации", — пишет Голубовская.

По ее словам, "документ является попыткой внедрить жесткую финансовую дисциплину в здравоохранение". Известный врач отмечает, что главная претензия к общим положениям — это их "оторванность от непредсказуемости клинического течения болезней".

"Цена этой дисциплины может оказаться слишком высокой для безопасности пациентов. Главная претензия к общим положениям — это их оторванность от непредсказуемости клинического течения болезней. В частности, требование одновременного выполнения всех трех условий для продолжения стационарного лечения — наличия показаний, потребности в уникальных процедурах и активного плана лечения — загоняет врача в тупик. Это создает ситуацию, когда пациента, который еще не стабилен, но уже не требует "уникальных манипуляций", приходится выписывать под давлением администрации, что прямо противоречит принципам клинической осторожности", — написала она.

Ольга Голубовская о новых инициативах Минздрава Фото: Скриншот

Что не так с документом, который разработали в Минздраве?

По ее словам, в документе почти игнорируется эпидемиологическая составляющая, ситуация с пневмониями и подход к неосложненным инфекциям мочевыводящих путей.

"В целом, системная проблема документа в том, что он оперирует констатацией уже произошедших фактов, вместо того, чтобы опираться на прогностические маркеры прогрессирования болезни. Мы имеем документ, который перекладывает всю ответственность на семейного врача: он или нарушает стандарт, спасая пациента от потенциальных осложнений путем направления в стационар, или действует "по закону", рискуя получить пациента уже в состоянии, приближенном к терминальному", — написала она и призвала коллег к обсуждению.

Также по ее словам, в документе, который разработали в министерстве, полностью "отсутствует стационарная помощь гастроэнтерологическим больным". Также врач говорит, что в рабочей группе нет соответствующих специалистов.

"Я знаю, что буквально вчера Украинская гастроэнтерологическая ассоциация направила соответствующее письмо, но почему это надо исправлять уже на конечной стадии обсуждения, потому что никто и не знает до последнего о такой рабочей группе? Теперь умирать, например, от цирроза печени можно будет только у себя во дворе, как-то так",- написала Ольга Голубовская.

Минздрав планирует ввести в Украине подходы США: позиция врачей

По информации Ольги Голубовской авторы документа положили "американский стандарт" в его основу.

"Насколько я знаю, в основу документа положили Американский стандарт. Не уверена, что это лучшее решение. Напоминаю — самая пострадавшая страна мира от ковида — США, что до появления варианта омикрон, что после. Причины этого также известны, основные — это вот такие стандарты, где госпитализируют уже полуживых людей", — сообщила она.

Ольга Голубовская подчеркнула, что эти изменения не подходят для воюющей страны.

Госпитализации пациентов в Украине Фото: Скриншот

"Не уверена, что в воюющей стране с крайне нестабильным эпидемическим состоянием, не лучшим индексом здоровья населения в мире и продолжительностью жизни это является хорошим вариантом", — подчеркнула она.

Стоит отметить, что в комментариях под ее сообщениями, ее позицию разделили немало ее коллег-врачей.

Напомним, что Минздрав заинтересовался препаратом против радиационного поражения из США.

Также в Министерстве здравоохранения (МОЗ) отмечают, что мировой тренд движется к продаже лекарств не только в аптеках.