Минздрав заинтересовался препаратом против радиационного поражения из США: СМИ сообщили детали (фото)

Американская биотехкомпания Tivic Health получила официальный запрос от украинского Министерства здравоохранения Украины относительно своего препарата Entolimod. Сам препарат был разработан против острой лучевой болезни и его воздействия.

Такой сценарий стал особенно актуальным для Украины в условиях войны и ядерных угроз, а особый интерес — его отличное действие от свои аналогов. Об этом сообщает издание Access Newswire.

СМИ указывают, что встречи состоялись в январе и марте этого года. Если переговоры с Украиной завершатся успешно, это может стать первым соглашением о стратегическом хранении препарата на государственном уровне.

Сам препарат Entolimod разработан для противодействия состоянию, которое возникает после мощного радиационного облучения. Главное отличие препарата заключается в том, что нынешние лекарства лишь восстанавливают клетки крови после поражения, тогда как новое средство защищает одновременно костный мозг и ЖКТ.

"В отличие от существующих стандартов лечения, реактивно стимулирующих выработку клеток после повреждения, Entolimod™ разрабатывается как превентивное средство — для предотвращения гибели клеток костного мозга", — пишут журналисты.

Кроме применения в чрезвычайных ситуациях, компания видит потенциал препарата в онкологии. Параллельно Tivic ведет переговоры с американскими оборонными структурами о продаже этого препарата.

"Мы тесно сотрудничаем с Минздравом Украины, чтобы установить путь к потенциальному ускоренному одобрению и официальному соглашению о накоплении запасов. Наша цель — предоставить терапевтическое решение, которое отвечает сложным требованиям региональной безопасности и выживания пациентов", — сказал генеральный директор Tivic Майкл К. Хэндли.

Ранее Фокус рассказывал о том, что все российские оккупанты, которые были в Рыжем лесу, не выжили. Находясь там, они получили дозу облучения, сравнимую с годовой дозой облучения.

Впоследствии стало известно, что Украина закупила у Израиля препарат против лучевой болезни. Компания, специализирующаяся на клеточных технологиях, объявила о партнерстве с украинским банком пуповинной крови Hemafund.