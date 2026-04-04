МОЗ зацікавилося препаратом проти радіаційного ураження зі США: ЗМІ повідомили деталі (фото)

Американська біотехкомпанія Tivic Health отримала офіційний запит від українського Міністерства охорони здоров'я України щодо свого препарату Entolimod. Сам препарат був розроблений проти гострої променевої хвороби та його впливу.

Такий сценарій став особливо актуальним для України в умовах війни та ядерних загроз, а особливий інтерес — його відмінна дія від свої аналогів. Про це повідомляє видання Access Newswire.

ЗМІ вказують, що зустрічі відбулися у січні та березні цього року. Якщо переговори з Україною завершаться успішно, це може стати першою угодою про стратегічне зберігання препарату на державному рівні.

Сам препарат Entolimod розроблений для протидії стану, який виникає після потужного радіаційного опромінення. Головна відмінність препарату полягає в тому, що нинішні ліки лише відновлюють клітини крові після ураження, тоді як новий засіб захищає одночасно кістковий мозок і ШКТ.

Відео дня

"На відміну від існуючих стандартів лікування, що реактивно стимулюють вироблення клітин після ушкодження, Entolimod™ розробляється як превентивний засіб — для запобігання загибелі клітин кісткового мозку", — пишуть журналісти.

Окрім застосування у надзвичайних ситуаціях, компанія бачить потенціал препарату в онкології. Паралельно Tivic веде переговори з американськими оборонними структурами щодо продажу цього препарату.

"Ми тісно співпрацюємо з МОЗ України, щоб встановити шлях до потенційного прискореного схвалення та офіційної угоди про накопичення запасів. Наша мета — надати терапевтичне рішення, яке відповідає складним вимогам регіональної безпеки та виживання пацієнтів", — сказав генеральний директор Tivic Майкл К. Гендлі.

