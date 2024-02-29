"Там можно находиться считанные минуты": из оккупантов, которые окапывались в "Рыжем лесу", никто не выжил

В месте, где окопались российские военные, можно находиться всего несколько минут. Находясь там, они получили дозу облучения, сравнимую с годовой дозой облучения.

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Чернобыльская атомная электростанция была захвачена российскими войсками в первый день полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Российские солдаты разместились в зараженном радиацией "Рыжем лесу" и даже там окопались. Все российские военные, которые находились на территории Чернобыльской атомной электростанции, получили значительные дозы облучения и вскоре умерли. Об этом в комментарии "Укринформ" сообщил глава города Вараш Александр Мензул.

"Да, у нас нет ядерного оружия, но у нас — ядерные материалы. Можно вспомнить, как окапывались безграмотные о*ки в Чернобыльской зоне (в радиоактивном Рыжем лесу — ред.). Я знаю это место, там можно находиться считанные минуты. Кстати, по нашим каналам мы получили информацию, что из российских вояк, которые там были, никто не выжил", — сказал Александр Мензул.

ВС РФ в "Рыжем лесу"

Он добавил, что в Вараше не исключают повторного нападения с территории Беларуси, но сейчас подходы заминированы.

"От нас до белорусов — километров 50-70 по прямой. Вроде бы и близко, но маршрут непростой — непроходимые леса и болота. Это, кстати, было одной из причин, почему о*ки не зашли именно здесь в начале широкомасштабного вторжения, а двинулись в сторону Чернобыля. У нас есть несколько дорог (в сторону Беларуси — ред.), которые окружены непроходимыми лесами. И эти пути — контролируемые: перекрыты, перерыты, заминированы", — сказал чиновник.

Напомним, что 25 октября 2023 года в Москве под окнами многоэтажки нашли тело 75-летнего Виктора Смагина — ключевого свидетеля трагедии на Чернобыльской АЭС. Он покончил с собой на фоне обострения тяжелой болезни.

По информации журналистов, россияне украли из ядерных лабораторий ЧАЭС 698 компьютеров, 344 автомобиля, 1 500 дозиметров радиации и почти все системы пожаротушения.