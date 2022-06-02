ВС РФ разграбили лаборатории в Чернобыле: как ЧАЭС возвращается к работе (фото)

По информации журналистов, русские украли из ядерных лабораторий 698 компьютеров, 344 автомобиля, 1500 дозиметров радиации и практически все системы пожаротушения.

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Российские войска при отходе из Чернобыля разграбили системы безопасности на местной атомной электростанции. Русские украли из ядерных лабораторий 698 компьютеров, 344 автомобиля, 1500 дозиметров радиации и практически все системы пожаротушения. А список того, что ВС РФ украли, взорвали или обстреляли в чернобыльских лабораториях и вокруг них, все еще составляется. Об этом пишет издание The Washington Post.

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"Я не могу сказать, что они нанесли ущерб человечеству, но, безусловно, большой экономический ущерб Украине", — сказал журналистам директор Центральной аналитической лаборатории Николай Беспалый.

[ + – ] Николай Беспалый сидя в зале с разрисованными стенами россиянами.

Директор "зоны отчуждения" Евгений Краменко рассказал, что в первый день вторжения российский генерал представился новым лидером станции и представил сотрудников "Росатома".

"Я считаю, что в то время, когда они пришли, они планировали быть там постоянно, взять управление на долгое время", — рассказал он.

За несколько дней до вторжения России из ЧАЭС были эвакуированы все сотрудники, кроме нескольких сотен. Те, кто остался, работали по нескольку сотен часов под наблюдением российских военных. Они часто не отдыхали по несколько дней, пытаясь обеспечить безопасность станции и работу систем.

По словам Краменко, в это же время оборудование и информация станции систематически похищались или уничтожались. После возвращения он проверяет часть украденного оборудования, которое было оснащено GPS-трекерами. Некоторые все еще передают данные о местоположении.

"Мы видим, что часть его находится на территории Беларуси, вдоль границы. А часть перемещается по территории Беларуси — Гомель, Минск, другие места", — сказал директор.

Он оценивает стоимость замены того, что было утрачено, более чем в $135 млн. Однако программное обеспечение было специально разработано для станции и незаменимо.

[ + – ] Сотрудник ЧАЭС измеряет уровень радиации, где российские военные рыли окопы

Николай Беспалый рассказал, что работа его лабораторий на предмет всплеска радиации практически невозможна без этого ПО.

"Сейчас невозможно предоставить достоверную информацию, находится ли оборудование в рабочем состоянии или нет, потому что нет программного обеспечения. Россияне не смогут им пользоваться, потому что ПО уникальное, сделано специально для наших устройств", — заявил он.

Сотрудники станции рассказали журналистам, что когда они вернулись на свои рабочие места, то обнаружили следы огня и мусор, а некоторые постройки и вовсе были уничтожены.

"Я работаю здесь с 1 мая 1986 года, и все, над чем я работал 30 лет, было испорчено и разграблено", — заведующий отделом спектрометрии и радиохимии лаборатории Леонид Богдан.

[ + – ] Леонид Богдан

Работники ЧАЭС скептически относятся к тому, что чиновники "Росатома" украли обеспечение и оборудование для своих целей. По их словам, россияне знали, что они не могут его использовать. Поэтому вероятней всего, они это сделали в карательных целях. Или же они поверили в пропаганду Кремля о том, что Украина создает ядерное оружие.

[ + – ] Административное здание на ЧАЭС, которое использовалось ВС РФ в качетсве штаба

Напомним, 1 апреля российских войск уже не было на территории Чернобыльской зоны. Покидая ЧАЭС, россияне разграбили станцию и отель и забрали оттуда компьютеры, чайники, кофеварки. В отеле они украли кухонную посуду, вилки, ложки и сервизы.

20 апреля в МАГАТЭ сообщили, что связь с Чернобылем восстановлена. 10 марта Украина сообщила МАГАТЭ о том, что связи с ЧАЭС нет. Автоматические датчики радиации не работали больше месяца.