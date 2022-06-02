ЗС РФ пограбували лабораторії у Чорнобилі: як ЧАЕС повертається до роботи (фото)

За інформацією журналістів, росіяни вкрали з ядерних лабораторій 698 комп'ютерів, 344 автомобілі, 1 500 дозиметрів радіації та майже всі системи пожежогасіння.

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Російські війська під час відходу з Чорнобиля пограбували системи безпеки на місцевій атомній електростанції. Росіяни вкрали з ядерних лабораторій 698 комп'ютерів, 344 автомобілі, 1 500 дозиметрів радіації та майже всі системи пожежогасіння. А список того, що ЗС РФ вкрали, підірвали чи обстріляли у чорнобильських лабораторіях і навколо них, все ще складається. Про це пише видання The Washington Post.

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"Я не можу сказати, що вони завдали шкоди людству, але, безумовно, великі економічні збитки Україні", — сказав журналістам директор Центральної аналітичної лабораторії Микола Безпалий.

[ + – ] Микола Безпалий сидить у залі з розмальованими стінами росіянами

Директор "зони відчуження" Євген Краменко розповів, що в перший день вторгнення російський генерал представився новим лідером станції і представив співробітників "Росатому".

"Я вважаю, що в той час, коли вони прийшли, вони планували бути там постійно, взяти керування на довгий час", — розповів він.

За кілька днів до вторгнення Росії з ЧАЕС було евакуйовано всіх співробітників, крім кількох сотень. Ті, хто залишився, працювали по кілька сотень годин під наглядом російських військових. Вони часто не відпочивали по кілька днів, намагаючись гарантувати безпеку станції та роботу систем.

За словами Краменка, в цей же час обладнання та інформація станції систематично викрадали або знищувалися. Після повернення він перевіряє частину викраденого обладнання, яке було обладнане GPS-трекерами. Деякі ще передають дані про місцезнаходження.

"Ми бачимо, що частина його знаходиться на території Білорусі, вздовж кордону. А частина переміщується на території Білорусі — Гомель, Мінськ, інші місця", — сказав директор.

Він оцінює вартість заміни того, що було втрачено, більш ніж $135 млн. Проте програмне забезпечення було спеціально розроблене для станції і незамінне.

[ + – ] Співробітник ЧАЕС вимірює рівень радіації, де російські військові копали окопи

Микола Безпалий розповів, що робота його лабораторій щодо спалаху радіації практично неможлива без цього ПЗ.

"Зараз неможливо надати достовірну інформацію, чи знаходиться обладнання в робочому стані, чи ні, тому що немає програмного забезпечення. Росіяни не зможуть ним користуватися, тому що ПЗ унікальне, зроблене спеціально для наших пристроїв", — заявив він.

Співробітники станції розповіли журналістам, що коли вони повернулися на свої робочі місця, то зафіксували сліди вогню та сміття, а деякі споруди взагалі були знищені.

"Я працюю тут із 1 травня 1986 року, і все, над чим я працював 30 років, було зіпсовано та розграбовано", — завідувач відділу спектрометрії та радіохімії лабораторії Леонід Богдан.

[ + – ] Леонід Богдан

Працівники ЧАЕС скептично ставляться до того, що чиновники "Росатому" вкрали забезпечення та обладнання для своїх цілей. За їхніми словами, росіяни знали, що вони не можуть його використати. Тому найімовірніше, вони це зробили з каральнлю метою. Або вони повірили в пропаганду Кремля про те, що Україна створює ядерну зброю.

[ + – ] Адміністративна будівля на ЧАЕС, яка використовувалася ЗС РФ як штаб

Нагадаємо, 1 квітня російських військ уже не було на території Чорнобильської зони. Залишаючи ЧАЕС, росіяни розграбували станцію і готель та забрали звідти комп'ютери, чайники, кавоварки. У готелі вони вкрали кухонний посуд, виделки, ложки та сервізи.

20 квітня у МАГАТЕ повідомили, що зв'язок із Чорнобилем відновлено. 10 березня Україна повідомила МАГАТЕ про те, що зв'язку з ЧАЕС немає. Автоматичні датчики радіації не працювали понад місяць.