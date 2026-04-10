"Помирати можна буде у себе на подвірʼї": госпіталізацію пацієнтів можуть змінити, — Голубовська

Міністерство охорони здоров'я України хоче посилити правила госпіталізації пацієнтів, фактично дозволивши направляти до стаціонару тільки тяжкохворих людей.

9 квітня завершилося обговорення проекту наказу "Про затвердження стандарту "Рекомендовані критерії госпіталізації пацієнтів для надання стаціонарної допомоги".Про це повідомляє лікар-інфекціоніст та президентка громадської організації "Всеукраїнська асоціація інфекціоністів" Ольга Голубовська, яка вимагає його серйозно доопрацювати.

Професорка зазначає, що "стандарт" не може бути "рекомендованими критеріями" — стандарт є обов’язковим до виконання.

"Це надзвичайно важливий документ, мета якого, як завжди, обмежити ваш доступ до своєчасного лікування. Стандарт більшою мірою нагадує рекомендації, якими ми керуємося при визначенні необхідності переведення госпіталізації безпосередньо до відділення інтенсивної терапії та реанімації", — пише Голубовська.

За її словами, "документ є спробою впровадити жорстку фінансову дисципліну в охорону здоров’я". Відома лікарка наголошує, що головна претензія до загальних положень — це їхня "відірваність від непередбачуваності клінічного перебігу хвороб".

"Ціна цієї дисципліни може виявитися занадто високою для безпеки пацієнтів. Головна претензія до загальних положень — це їхня відірваність від непередбачуваності клінічного перебігу хвороб. Зокрема, вимога одночасного виконання всіх трьох умов для продовження стаціонарного лікування — наявності показань, потреби в унікальних процедурах та активного плану лікування — заганяє лікаря в глухий кут. Це створює ситуацію, коли пацієнта, який ще не стабільний, але вже не потребує "унікальних маніпуляцій", доводиться виписувати під тиском адміністрації, що прямо суперечить засадам клінічної обережності", — написала вона.

Що не так з документом, який розробили у МОЗ?

За її словами у документі майже ігнорується епідеміологічна складова, ситуація з пневмоніями та підхід до неускладнених інфекцій сечовивідних шляхів.

"Загалом, системна проблема документа в тому, що він оперує констатацією фактів, що вже сталися, замість того, щоб спиратися на прогностичні маркери прогресування хвороби. Ми маємо документ, який перекладає всю відповідальність на сімейного лікаря: він або порушує стандарт, рятуючи пацієнта від потенційних ускладнень шляхом спрямування до стаціонару, або діє "по закону", ризикуючи отримати пацієнта вже в стані, наближеному до термінального", — написала вона і закликала колег до обговорення.

Також за її словами, у документі, який розробили у міністерстві, повністю "відсутня стаціонарна допомога гастроентерологічним хворим". Також лікарка каже, що, у робочій групі нема відповідних фахівців.

"Я знаю, що буквально вчора Українська гастроентерологічна асоціація спрямувала відповідний лист, але чому це треба виправляти вже на кінцевій стадії обговорення, бо ніхто і не знає до останнього про таку робочу групу? Тепер помирати, наприклад, від цирозу печінки можна буде лише у себе на подвірʼї, якось так",- написала Ольга Голубовська.

МОЗ планує запровадити в Україні підходи США: позиція лікарів

За інформацією Ольги Голубовської автори документа поклали "американський стандарт" в його основу.

"Наскільки я знаю, в основу документу поклали Американський стандарт. Не впевнена, що це найкраще рішення. Нагадую — найпостраждаліша країна світу від ковіду — США, що до появи варіанта омікрон, що після. Причини цього також відомі, основні — це ось такі стандарти, де госпіталізують уже напівживих людей", — повідомила вона.

Ольга Голубовська наголосила, що ці зміни не підходять для воюючої країни.

"Не впевнена, що у воюючій країні із вкрай нестабільним епідемічним станом, не кращим індексом здоров’я населення в світі та тривалістю життя це є гарним варіантом", — наголосила вона.

Варто зазначити, що у коментарях під її дописами, її позицію розділили чимало її колег-лікарів.

