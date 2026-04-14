"Вся жизнь — в одном авто": куда переехал дедушка на стареньком "Жигуле", который заглох в Киеве

История водителя старенького "Жигуля", которого недавно заметили на дорогах в Киеве, растрогала миллионы украинцев. Ведь война заставила мужчину дважды покидать свой дом.

Забитая вещами старенькая машина, где было 18 кур и собака. Это все, что взял с собой дедушка, выезжая из полуразрушенного россиянами села на Черниговщине. После переезда господин Николай рассказал о себе во дворе своего нового дома, сообщает ТСН.

История переселенца с Черниговщины

Мужчина после долгого путешествия по Украине, которое прошло не без приключений, наконец остановился в селе Грушка на Кировоградщине.

"Глянул, Грушка написано. Думал, давай поверну на Грушку сюда. Здесь нормально. Люди, соседи хорошие. Хорошо все", — рассказал он.

Раньше здесь жили его родственники, но уже семь лет дом пустует, поэтому соседи предложили ему здесь поселиться.

Господин Николай называет старенький "Жигуль" своим спасителем.

"Холодильник взял, стиральную машинку, продукты, картошки взял, все как должно. Загрузить все надо было.Курей взял, два десятка были на багажнике привязаны. Под Киевом с курами, впереди полиция с мигалками, собака вперед в окно смотрит. Все снимают меня", — вспоминает мужчина свой переезд.

По его словам, патрульные и неравнодушные помогли с ремонтом машины. И уже на следующий день Николай добрался до села. С тех пор, говорит, его телефон не утихает. Но мужчина своей популярности удивляется и говорит, таких, как он, переселенцев сегодня много.

За последние семь лет это уже второе его большое переселение. В 2019 году был вынужден переехать из родного Харцызска в Донецкой области, потому что надо было ухаживать за родителями в селе Камень на Черниговщине, что в семи километрах от российской границы. В 2022 году, когда его жена осталась присматривать за домом, погибла во время одного из обстрелов России. Но оставаться дальше было опасно. Он последний выехал из села.

"Там не только наше одно село, там все села сожжены", — говорит он.

Поэтому теперь мужчина старается не падать духом.

"В жизни все бывает, все бывает. Терпи, крепись. Духом не надо падать, духом не надо падать. Крепись, мужик, все нормально. Жить надо, жить надо. Людям помогать надо. Я всю жизнь людям помогал. Зато меня, может, там Бог и видит. Помогать надо там, на переднем плане. Надо помогать им, потому что там сто раз тяжелее", — говорит мужчина.

Также соучредитель monobank Олег Гороховский отреагировал на историю пенсионера-переселенца. Гороховский сообщил, что нашел контакты, и пообещал отчитаться, когда все сделает.

Также соучредитель monobank Олег Гороховский отреагировал на историю пенсионера-переселенца. Гороховский сообщил, что нашел контакты, и пообещал отчитаться, когда все сделает.