"Усе життя — в одному авто": куди переїхав дідусь на старенькому "Жигулі", який заглох у Києві

Історія водія старенького "Жигуля", якого нещодавно помітили на дорогах у Києві, розчулила мільйони українців. Адже війна змусила чоловіка двічі покидати свій дім.

Забита речами старенька машина, де було 18 курей і собака. Це усе, що взяв із собою дідусь, виїжджаючи із напівзруйнованого росіянами села на Чернігівщині. Після переїзду пан Микола розповів про себе на подвір'ї своєї нової домівки, повідомляє ТСН.

Історія переселенця з Чернігівщини

Чоловік після довгої подорожі Україною, що минула не без пригод, врешті зупинився у селі Грушка на Кіровоградщині.

"Глянув, Грушка написано.Думав, давай поверну на Грушку сюди. Тут нормально. Люди, сусіди хороші. Добре все", — розповів він.

Раніше тут мешкали його родичі, але вже сім років хата стоїть пусткою, тож сусіди запропонували йому тут оселитись.

Пан Микола називає старенький "Жигуль" своїм рятівником.

"Холодильник взяв, стиральну машинку, продукти, картоплі взяв, все як повинно. Загрузити все треба було.Курей взяв, два десятки були на багажнику прив'язані. Під Києвом з курми, впереді поліція з мигалками, собака вперед в вікно глядає. Всі знімають мене", — пригадує чоловік свій переїзд.

За його словами, патрульні та небайдужі допомогли з ремонтом машини. І вже на наступний день Микола дістався села. Відтоді, каже, його телефон не вщухає. Але чоловік своїй популярності дивується.І каже, таких, як він, переселенців сьогодні багато.

За останні сім років це вже друге його велике переселення. У 2019 році був змушений переїхати з рідного Харцизька на Донеччині, бо треба було доглядати батьків у селі Камінь на Чернігівщині, що за сім кілометрів від російського кордону. У 2022 році, коли його дружина залишилася доглядати будинком, загинула під час одного з обстрілів Росії. Але лишатися далі було небезпечно. Він останній виїхав із села.

"Там не тільки наше одне село, там всі села попалені", — каже він.

Тож тепер чоловік намагається не падати духом.

"У житті все буває, все буває. Терпи, кріпись. Духом не треба падати, духом не треба падати. Кріпись, мужик, все нормально.Жити треба, жити треба. Людям допомагати треба. Я все життю людям допомагав. Зате мене, може, там Бог і бачить. Допомагати треба там, на передньому плані. Треба допомагати їм, бо там сто разів важче", — каже чоловік.

Нагадаємо, що столичні правоохоронці допомогли 70-річному переселенцю з Донеччини, старенькі "Жигулі" якого зламалися, не витримавши перевантаження та кілометрів доріг. Машина, вщент забита речами, що заглохла посеред столиці, і поліцейські, які тягнуть її на буксирі. За кермом 70-річний чоловік, який через війну залишився без дому і перевозить свої пожитки на колесах. У салоні поруч із господарем собака, а на багажнику 18 курей у клітках.

Також співзасновник monobank Олег Гороховський відреагував на історію пенсіонера-переселенця. Гороховський повідомив, що знайшов контакти, і пообіцяв відзвітувати, коли все зробить.