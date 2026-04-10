"Подарую йому пікап": співзасновник monobank відреагував на історію пенсіонера-переселенця

Історія 70-річного пенсіонера, який на старенькому ВАЗі, завантаживши на нього всі пожитки, 18 курей і собаку, тікав від війни, зворушила українців.

Автомобіль чоловіка зламався в центрі Києва, і поліцейські допомогли відбуксирувати його на СТО, і відео стало вірусним у соцмережах. На нього звернув увагу і співзасновник monobank Олег Гороховський. Він опублікував кадри у себе в Telegram.

"Сумна історія. Якщо знайдеться його контакт, подарую йому пікап", — написав він.

За півгодини Гороховський повідомив, що знайшов контакти, і пообіцяв відзвітувати, коли все зробить.

Переселенець на ВАЗі: що про нього відомо

Сьогодні ЗМІ та пабліки облетіло відео, на якому поліція буксирує старий ВАЗ на СТО. Виявилося, що на ньому їхав 70-річний житель Донецької області, який чотири роки тому з дружиною втік від війни в Чернігівську область.

Після того, як його дружина загинула внаслідок ракетного обстрілу Чернігова, він зібрав свої пожитки, курей і собаку та вирушив до Умані в Черкаській області, щоб почати там нове життя.

У центрі столиці навантажене стареньке авто не витримало і зламалося. Небайдужий перехожий звернув увагу на розгубленого чоловіка, викликав поліцію, і патрульні допомогли йому.

Нагадаємо, 9 березня співзасновник проєкту monobank Олег Гороховський опублікував фото клієнтки, зроблене під час її відеоідентифікації, і звинуватив її в проросійській позиції. Згодом на публікацію відповіла сама клієнтка. Вона пояснила, що перебуває за кордоном, а прапор, на тлі якого вона стояла, — є прапором Словенії, який відрізняється від російського лише наявністю герба в лівій частині стяга.

Незважаючи на те, що він визнав свою помилку і вибачився, справі дали хід.

Зі свого боку Нацбанк зажадав пояснень від monobank і Гороховського через публікацію фото клієнтки.